La Farmacia chiude dal 10 per inventario  

La Farmacia del Policlinico a dicembre osserverà alcuni giorni di chiusura al pubblico per le necessarie operazioni d'inventario e variazioni d’orario per le festività.

È quanto fa sapere l'Azienda ospedaliero-universitaria in una nota. Dunque la distribuzione diretta dei farmaci ai pazienti esterni o in dimissione sarà sospesa dal 10 al 14 dicembre compresi e anche il 16 dicembre per eseguire l'inventario. Mentre sarà garantito il servizio nella mattinata di martedì 24 e martedì 31 dicembre dalle 9.30 alle 12.30. La normale attività della Farmacia riprenderà giovedì 2 gennaio con il consueto orario, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30.

