La Faradda della rinascita 

Fede, unione, rinascita. L’imminente Faradda di li Candareri, presentata ieri a Palazzo Ducale, a Sassari, riparte dalla triade di elementi che ne costituisce la matrice, dal suo avvento fino a oggi. E su questa ciclicità mette l’accento il sindaco Giuseppe Mascia riferendosi al cero spezzato dei Falegnami nella scorsa Discesa dei Candelieri, e da poco rifatto ex novo. «La città riparta come loro, rialzandosi». Il rilancio è il marchio dell’esecutivo alla guida di Sassari da oltre un anno, che proprio nella sua massima espressione identitaria, e nello scioglimento del voto alla Madonna del 14 agosto, vede una proiezione futura di affrancamento da un palpabile declino.

L’organizzazione

«Per noi - chiosa il sindaco - si tratta di una Faradda che combina il tenere i piedi a terra con il guardare verso il cielo». Anche quello più prossimo, come la porzione di firmamento che sovrasta il cavo di Sirio, all’intersezione tra corso Vico e Santa Maria, concausa dell’incidente dei Falegnami e ostacolo continuo al passaggio dei Candelieri. «Abbiamo fatto un accordo con l’Arst e verrà rimosso», rimarca il sindaco. Per facilitare quindi portatori e gremianti, il cuore delle Corporazioni che, di fatto, hanno già dato l’avvio ai festeggiamenti con “Le vie dei Gremi”, tragitto nelle sedi delle associazioni alla scoperta dei segreti della vita corporativa. E proprio le 13 realtà, che animeranno la Festha Manna con il ballo e la Discesa, mostrano di concordare sulla conclusione in tempi accettabili dell’evento del 14.

Il programma

«Per la compostezza della Faradda - dice Fabio Madau, presidente dell’Intergremio - rispetteremo il cronoprogramma». La scelta deriva dalla sinergia che l’amministrazione porta avanti con la Camera di commercio e il Centro commerciale naturale Stelle del Centro e che darà vita al progetto “L’identità in vetrina” con mostre, esposizioni urbane e altre iniziative che si focalizzeranno soprattutto sui mini candelieri e sul ruolo delle giovani generazioni nel tramandare le tradizioni. «La Faradda - sintetizza Stefano Visconti, presidente della Camera di commercio - è anche occasione di sviluppo economico». Il 5 saranno i ceri baby a dare il là alle prime esibizioni, seguiti dal corteo dei medi, il 9, e dall’evento amarcord del 12, in piazza Fiume, con la consegna dei Candelieri d’oro e d’argento. «Quest’anno ci sarà anche quello di bronzo - dice l’assessora alla Cultura Nicoletta Puggioni - per premiare il non sassarese che da più tempo risiede in città». Poi l’escalation di tamburi e gioia fino al voto che verrà sciolto, come da tre anni a questa parte, sul sagrato della chiesa di Santa Maria di Betlem, interessata da lavori di riqualificazione.

