La fantasia al potere con Viola e Gaetano 

Non c’è un dualismo con Nicolas Viola, potrebbero tranquillamente convivere in certe situazioni, ha tenuto a precisare l’allenatore Nicola alla vigilia della gara dello Stadium. La qualità aggiunta alla qualità non toglie sostanza, semmai la rafforza se lo spirito di sacrificio (e abnegazione) è comune. Intanto gioca l’altro, perché sta meglio fisicamente e perché oggi fa la differenza senza minare l’equilibrio della squadra. Gianluca Gaetano così, ancora alla ricerca di una condizione atletica ottimale, si deve accontentare per ora dei finali di partita per alzare il ritmo e provare a incidere. Come ha fatto, del resto, a Parma servendo con un delizioso tocco in verticale la palla per il 3-2 di Piccoli e in parte anche a Torino contro la Juventus. E se per qualcuno la sosta potrebbe aver raffreddato i bollenti spiriti sul più bello, per il fantasista napoletano calza a pennello. Gaetano ha così l’opportunità di mettersi al passo dei compagni una volta per tutte e già per la sfida con il Torino punterà a riprendersi il posto.

Il cambio di strategia

Tempo al tempo. Gaetano è stato il grande colpo del mercato estivo, tanto agognato, e per il quale il Cagliari dovrà versare 6 milioni nelle casse del Napoli. Fortemente voluto dal ds Bonato e dallo stesso Nicola, resta un valore aggiunto e il giocatore col quale i rossoblù puntano a sollevare l’asticella. Se, però, la strategia iniziale dello staff tecnico era quella di accelerare il processo di integrazione, sia fisica che tattica, giocando («più che in allenamento, il vero ritmo lo trovi in partita», ripeteva Nicola riferendosi a chi si è aggregato al gruppo in ritardo), le tre sconfitte di fila, probabilmente anche il cambio di modulo, contemporaneamente la crescita di Viola, hanno spinto verso un cambio della guardia sulla trequarti. E l’impatto esplosivo dell’ex Benevento, sia al Tardini che allo Stadium, ha avvalorato la scelta, avallata chiaramente anche dai risultati. Non solo qualità, sia chiaro. Il talento calabrese - che proprio ieri ha spento 35 candeline - ha messo in campo un po’ di tutto. Intensità in primis, adrenalina, una mentalità vincente, e quella personalità di cui, forse, aveva bisogno la squadra in un momento così delicato. Viola non ha certo l’autonomia dei novanta minuti, soprattutto ai ritmi imposti da Nicola. Sessanta-settanta sono più che sufficienti per indirizzare una partita. Poi magari ci pensa proprio Gaetano a chiuderla.

Sosta provvidenziale

Nelle ultime due partite ha funzionato così, alla ripresa del campionato chissà. L’ex Napoli sta lavorando sodo, intanto, per raggiungere uno stato di forma ottimale. È stata un’estate atipica, la sua. Inevitabilmente condizionata dal mercato, a svantaggio della preparazione che ha avuto diverse pause che non gli hanno permesso quindi una crescita costante. Ha giocato soltanto un’amichevole, tra l’altro, e quando è arrivato (finalmente) nell’Isola ha dovuto, di fatto, svolgere una nuova mini preparazione (giocando le partite nel weekend allo stesso tempo). La sosta per le nazionali gli ha permesso di fare l’allungo decisivo ad Asseminello. Se c’è un vero Gaetano, sta tornando, insomma. Intanto il Cagliari si gode il solito Viola.

RIPRODUZIONE RISERVATA