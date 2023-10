La Fanfara celebra i carabinieri-eroi 

La Fanfara della scuola allievi carabinieri di Roma regalerà emozioni al pubblico dell'Unione dei Comuni del Terralbese. Domani a Terralba, alle 10, nella chiesa di San Pietro sarà celebrata una messa in memoria del carabiniere Medaglia di bronzo al valore militare Giuseppe Porceddu. Dopo in via Cavour sarà inaugurata la nuova sede della sezione dell’Associazione nazionale carabinieri, al termine il concerto della Fanfara. A Marrubiu alle 17 nell'anfiteatro intestato al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa sarà deposta una corona, poi un’altra esibizione. Domenica alle 9.30 ad Arborea la commemorazione di Salvo D’Acquisto, eroico sottufficiale che sacrificò la propria vita per proteggere i concittadini durante la Seconda Guerra Mondiale. Alle 17 concerto conclusivo in piazza Maria Ausiliatrice in occasione dei 40 anni della sagra della polenta.

