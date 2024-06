La famiglia pubblica gli inediti del parrucchiere scrittore 

“La Marmilla nel tempo” è il titolo del libro postumo di racconti di Antonio Sanna, villamarese scomparso due anni fa a 83 anni. Parrucchiere di professione ma noto per le sue doti artistiche e l’impegno sociale, Sanna ha lasciato molti scritti.

«Il libro – spiega il figlio Domenico – raccoglie alcuni suoi scritti inediti. Abbiamo atteso perché il dolore per la sua scomparsa era ancora grande. Oltre a conoscere tanti eventi storici, mio padre era capace di scorgere dettagli e aneddoti del passato con una visione critica e passionale. In un’epoca di povertà, figure come la sua hanno coltivato la sfera sociale. Il suo libro ci permette di sentire sempre vivi i suoi insegnamenti», conclude Domenico Sanna. (g. g. s.)

