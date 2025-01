La famiglia: «Orgogliosi di lei». Poi la cena insieme 

Roma. La telefonata è arrivata sul cellulare dopo 21 giorni, seguita dalla commozione che blocca le parole. Cecilia Sala è libera e solo adesso lo è anche il pianto dei genitori. Ad informarli è stata la premier Giorgia Meloni. «Sono orgoglioso di mia figlia. Se si sente la voce rotta è perché non vedevo l’orizzonte», confessa Renato Sala, papà della giornalista arrestata a Teheran lo scorso 19 dicembre. È lo stesso che dieci giorni fa, trattenendo qualsiasi emozione, ringraziava «tutti per l’attenzione» nei confronti della figlia, prima di chiudersi in un doveroso silenzio. Poi è cambiato tutto. «Cecilia ha avuto capacità e compostezza - spiega - . Ho pianto tre volte nella mia vita e nei suoi giorni di prigionia l’ho sentita tre volte. In questo periodo ho avuto l’impressione di una partita a scacchi, ma i giocatori non erano soltanto due. A un certo punto la scacchiera si è affollata e questo ha creato forti timori in un genitore come me, che purtroppo ignora le mosse». Ma adesso «questa parentesi si è chiusa. Papà ti voglio bene», ha detto la reporter al padre abbracciando i familiari a Ciampino.

E in serata hanno cenato assieme anche alla madre, Elisabetta Vernoni, che ricorda invece nel podcast di Chora Media le prime parole della figlia al telefono: «Avevo appena saputo della sua liberazione da Giorgia Meloni, ero già sul taxi, mi ha chiamato Cecilia e mi ha detto: “Mamma sto tornado a casa”. Stavolta era la voce di Ceci di sempre. Diversa da quella che avevo sentito quando era in carcere». Lo scorso 29 dicembre - scrive il Post - Musk aveva ricevuto informazioni direttamente dalla famiglia. Dopo che Meloni aveva visitato Trump e la vicenda sembrava vicina a sbloccarsi, la madre di Sala aveva ringraziato Musk tramite il suo portavoce italiano, Andrea Stroppa, attribuendogli un ruolo e dicendogli che in una sua prossima visita in Italia avrebbe cucinato a Musk un piatto della cucina italiana. Musk le ha risposto che mangerà qualsiasi cosa preparerà per lui Vernoni. Poco dopo il suo rientro in Italia, Cecilia ha inviato ai colleghi di Chora Media un messaggio vocale: «Ciao, sono tornata». Ma il primo abbraccio a Ciampino è stato per il compagno Daniele Raineri: «Sono stato felicissimo, l’ho trovata bene ma provata e stanca. Ci sono due protagoniste in questa storia, una è Cecilia Sala e l’altra è Giorgia Meloni».

