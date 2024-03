La famiglia e la maternità: un reading tratto dal libro postumo di Michela Murgia 

Venerdì 8 marzo, un nuovo evento organizzato dal Comune di Ploaghe e da Lìberos nell’ambito del festival diffuso Éntula: alle 19, nella biblioteca dell’ex Convento dei Cappuccini, si assisterà al reading tratto dal libro di Michela Murgia “Dare la vita” (Rizzoli) e curato da Laborintus.

Nel pamphlet edito postumo, l’autrice riflette sul concetto di famiglia. Da figlia e madre d’anima, racconta un modello di maternità diverso da quello che la società, lo Stato e la Chiesa riconoscono come tale. Un dare la vita non necessariamente ancorato alla riproduzione biologica e ai legami di sangue ma frutto di affetti che da questi prescindono. Murgia esamina gli ostacoli che in Italia spesso impediscono, o rendono molto difficile, la scelta di essere madri.

La lettura è affidata alla voce di Maria Antonietta Azzu, accompagnata alla fisarmonica da Simone Sassu. Introdurrà la serata Lalla Careddu.

