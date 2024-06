La famiglia di Piga: «Grazie per l’affetto» 

Ieri mattina una preghiera, commossa e partecipata, nella camera mortuaria allestita al Brotzu. E oggi, alle 15,30 nella parrocchia del suo quartiere, Sant’Elia, il funerale: saranno in tantissimi a voler dare il loro saluto a Fabio Piga, l’ex carabiniere di 37 anni, ucciso nella notte tra sabato e domenica al Donegal, in via Caprera. E la famiglia del giovane, che era responsabile della sicurezza di un’importante azienda del sud Sardegna ed era conosciuto negli ambienti della movida, fa sapere attraverso la sorella Michela: «Vi ringraziamo tantissimo, sentiamo tutto il vostro affetto. Grazie per tutto quello che state facendo per noi».

In memoria del 37enne sono state scelte due associazioni (Associazione italiana sclerosi multipla di Cagliari e Gli amici del branco) a cui fare una donazione: «Sono importanti per noi e per Fabio».

Intanto il diciannovenne accusato di omicidio volontario, Yari Fa, si trova nel carcere di Uta. Assistito dagli avvocati Pier Andrea Setzu e Sara Battolu, nell’interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere, chiedendo però perdono. Al gip Michele Contini ha detto di essere disperato: «Non volevo uccidere». Sono ancora in corso le indagini della Squadra Mobile per capire chi abbia portato il coltello usato per il delitto nel bagno del locale. Qui c’è stata la lite tra Piga e Fa finita con un solo fendente fatale. (m. v.)

