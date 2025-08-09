VaiOnline
Monserrato.
10 agosto 2025 alle 00:38

La famiglia della 38enne chiusa nel dolore 

C'è silenzio in via San Cipriano. Chi parla lo fa a bassa voce, con il cuore gonfio. In questa strada di Monserrato, a pochi passi dalla stazione San Gottardo, Roberta Pitzalis, la 38enne morta due giorni fa all’ospedale Businco dopo aver mangiato un taco con salsa guacamole contaminata da botulino, viveva insieme al marito Matteo Mulas, il fidanzato storico sposato due anni fa.

All’indomani della tragedia la sua famiglia si è chiusa a riccio nel dolore. E hanno poca voglia di parlare anche i vicini che abitano nello stesso condominio in cui viveva la donna, proprio al centro di via San Cipriano. «Non è il momento mi scusi, non me la sento», taglia corto un uomo prima di sparire dietro il portone. Troppo grande la ferita e il senso di ingiustizia per una serata di festa finita nel peggiore dei modi. Riservata, per niente incline a mostrare la propria vita sui social, Roberta Pitzalis, originaria di Guasila e impiegata in una società di mutui online, da qualche anno aveva preso la residenza in città. In pochi però la frequentavano ma chi la conosceva di vista la descrive come «una brava persona, molto gentile», e ancora «quello che le è capitato è stata una vera tragedia». Intanto, l'incredulità e il dolore hanno fermato i festeggiamenti civili in onore di San Lorenzo, mentre le celebrazioni religiose si stanno svolgendo in forma ridotta, a cominciare dalla processione di ieri sera. Durante la messa, si è pregato anche per Roberta e per le tre persone ancora ricoverate per l’intossicazione.

