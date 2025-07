La fame uccide quanto il fuoco israeliano 

Tel Aviv. I palestinesi di Gaza sono alla fame. La malnutrizione uccide, quasi quanto il fuoco israeliano aperto contro chi rischia la vita per procurarsi quel po’ di cibo per sé, ma soprattutto per i propri figli. Ci sono almeno 21 bambini tra le vittime della carestia da domenica, denunciano tre ospedali nella Striscia, uno di loro era un neonato di appena 40 giorni. Il bilancio di morte si aggiorna di ora in ora, tra chi non sopravvive alla fame e chi viene ucciso dai raid dell’Idf: nelle ultime ore sono almeno 43 persone, di cui 18 in un attacco al campo di sfollati di al-Shati, a Gaza City, e sette mentre attendevano gli aiuti. A Gaza «si consuma un orrore senza precedenti nella storia recente. La malnutrizione sta esplodendo. La carestia bussa a ogni porta», è l’allarme del segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, con il numero delle vittime della guerra scoppiata il 7 ottobre 2023 che ha superato, secondo i dati di Hamas, i 59.000 morti.

Cibo e cecchini

Secondo l’Unrwa, l’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, da quando la Gaza Humanitarian Foundation - la controversa organizzazione sostenuta da Usa e Israele - ha cominciato a distribuire aiuti al posto di ong e Nazioni Unite a maggio scorso, almeno «1.000 persone affamate sono state uccise» mentre cercavano cibo. «Lo schema di distribuzione della Ghf è una trappola mortale sadica - ha denunciato il capo dell’Unrwa, Philippe Lazzarini -. I cecchini sparano a caso sulla folla, come se avessero licenza di uccidere». «I civili non possono essere bersagli, le immagini da Gaza sono insopportabili. Bisogna finirla ora», ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen che preme su Israele per «aprire un flusso sicuro e rapido degli aiuti umanitari». In una telefonata con il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar, l’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas ha definito «indifendibile» l’uccisione di persone in cerca di cibo. «È Hamas a sparare ai civili e a torturarli quando cercano di prendere gli aiuti», ha replicato Sa’ar. Ed è sempre Hamas a non aver accettato l’accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi «sabotando i negoziati», dice il ministro.

La polemica

Intanto, la prima edizione del premio Italia-Israele assegnato a Matteo Salvini, in una sala della Camera, fa scoppiare la polemica. Una rete di associazioni vicine a Gerusalemme riconosce il vicepremier come «miglior amico di Israele in Italia» e premia le sue «posizioni coraggiose e spesso di rottura», «anche nei momenti più difficili», spiega. Il leader leghista accetta «onorato» e un po’ imbarazzato. Poco dopo, in Aula, Pd, M5s e Avs attaccano la «doppia morale» del governo sulla guerra in Medioriente e la convinzione espressa da Salvini, durante la cerimonia, sul cessate il fuoco tra Israele e Palestina: «Può avvenire domattina con la restituzione degli ostaggi, la scelta è solo e soltanto di Hamas».

