La fame assedia Gaza Emergenza infinita  per centomila bimbi 

Tel Aviv. I corpicini scheletrici, i cadaveri tra le macerie e negli ospedali, i volti scavati dalla fame, potrebbero essere solo lo scioccante preludio di un «imminente disastro umanitario senza precedenti» a Gaza: centomila bambini di età non superiore ai due anni, tra cui 40.000 neonati, rischiano infatti di morire entro pochi giorni per la «totale mancanza di latte per bambini e di integratori nutrizionali, a causa della continua chiusura dei valichi e dell'impedimento dell'ingresso dei più semplici rifornimenti di base», ha denunciato l’Ufficio governativo per i media della Striscia, controllato da Hamas. Mentre la conta dei morti non fa altro che confermare uno scenario catastrofico: nelle ultime 24 ore, di almeno cinque persone morte di fame a Gaza, tre sono neonati, uno dei quali di appena una settimana.

Gli aiuti

Una situazione «spaventosa», hanno dichiarato Regno Unito, Francia e Germania che nel tentativo di portare sollievo ai gazawi hanno annunciato un piano congiunto per la distribuzione aerea di aiuti nella Striscia, in partnership con Paesi come la Giordania e col benestare di Israele. Un tentativo «disperato», affermano fonti britanniche alla Bbc, e un’iniziativa che in ogni caso non convince l’Onu, secondo cui paracadutare i beni di prima necessità rappresenta un sistema «inefficiente e costoso». E un modo per «distrarre» l’attenzione dal vero problema: «L’inazione» di Israele che dovrebbe «togliere l’assedio, aprire i cancelli e garantire spostamenti sicuri e un accesso dignitoso agli aiuti». «Trasportare i beni è molto più facile, più efficace, più veloce, più economico e più sicuro», ha spiegato il commissario dell’Unrwa Philippe Lazzarini. Ma per Israele, rappresenta il modo in cui Hamas si appropria degli aiuti senza lasciare nulla alla popolazione.

Cibo distrutto

Una narrazione di cui tuttavia non ci sarebbe riscontro: a sostenerlo è il Nyt, secondo cui lo Stato ebraico non ha prove di alcun presunto saccheggio degli aiuti dell’Onu da parte dei miliziani palestinesi, argomento utilizzato per creare la controversa Gaza Humanitarian Foundation. Mentre prosegue il rimpallo di accuse, il cibo resta per settimane sotto il sole, finendo per deteriorarsi. Tanto che l’Idf ha distrutto decine di migliaia di aiuti umanitari destinati a Gaza. Anche se, ieri sera, secondoHaaretz, l’esercito israeliano ha annunciato che istituirà «corridoi» per consentire ai convogli Onu di arrivare a Gaza, nonché che riprenderà i lanci di aiuti nel territorio.

Lo Stato palestinese

Nasca uno Stato di Palestina, ma non ora. Prima occorre completare un complesso processo politico e diplomatico. È - in estrema sintesi - il ragionamento che Giorgia Meloni, ribadisce in un colloquio con Repubblica e che, dopo quella che ha visto protagonista Antonio Tajani, riaccende la polemica politica. «Sono favorevolissima allo Stato della Palestina - stabilisce il punto di partenza la premier - ma non sono favorevole al suo riconoscimento a monte di un processo per la sua costituzione». In poche parole: «Il riconoscimento dello Stato di Palestina, senza che ci sia uno Stato della Palestina, potrebbe addirittura essere controproducente» avverte ricordando di aver espresso le sue posizioni più e più volte «in Parlamento, alla stessa autorità palestinese e anche a Macron». «Miserevole tesi», «giustificazione codarda», «atto di sudditanza», le replica il leader dei 5 stelle, Giuseppe Conte, che plaude sarcastico al «gesto di coerenza» di chi «si è tolta la maschera».

