La fama e il precoce tramonto di Raccis, bomber sfortunato 

Sono le 16 e 4 minuti del 27 marzo 1938. Un quasi quindicenne in maglia arancione ha appena pareggiato su rigore. La partita è Monteponi-San Giorgio, il portiere della Monteponi è nientemeno che Cenzo Soro. Il giovane centravanti si chiama Renato Raccis e farà tanto parlare di sé. Nato a Mandas nel 1922, esordisce nella San Giorgio Cagliari proprio nel 1937-38, con la quale vince il campionato di I Divisione e vola in Serie C. Cagliari per la prima volta annovera due squadre in terza serie. Il derby non ha luogo perché le due compagini vengono inserite in differenti gironi. In Serie C, nonostante la cattiva stagione degli Arancio, Raccis si fa presto notare e a fine annata viene acquistato dal Prato, dopo aver fatto anche un provino per la Fiorentina. Nella città dei lanieri il talento sardo incanta il pubblico, la sua media reti è di oltre una rete per gara. I toscani vincono gli spareggi e disputano una fugace serie B nel 1941-42.

L’anno seguente Raccis cambia casacca, smette l’azzurro per l’amaranto del Livorno. La sua nuova squadra viene da un’affannosa salvezza eppure la Serie A 1942-43 a Livorno la ricordano ancora. Mentre in tutta Italia infuriano i bombardamenti, gli amaranto fanno faville e Raccis con le sue dieci segnature contribuisce a tener vivo il sogno della vittoria dello scudetto fino all’ultima giornata. Alla fine, però, prevale il Torino di Mazzola. Trascorrerà gli ultimi anni di guerra in Piemonte. Memorabile un derby Juve-Toro del 1 aprile 1945, tra i colpi d’arma da fuoco sugli spalti e la rissa in campo, Raccis segna in quell’occasione per la Juventus. A fine conflitto ritorna per due stagioni al Livorno, poi il grande salto al Milan, la rete nel derby contro l’Inter, i 4 punti di vantaggio sul Torino e Vittorio Pozzo a osservarlo in vista delle gare della nazionale. Poi la fine, le partite giocate nonostante la febbre alta e quel crollo di fine marzo con il Bologna. La squadra perde il primato, Raccis finisce in sanatorio e la sua carriera si interrompe bruscamente ad appena 25 anni dopo dieci movimentate stagioni.

