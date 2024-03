La facciata barocca  e le liti sulla cattedrale 

Nel frontone bianco-crema della cattedrale di Cagliari «si accendono barbagli tra rosa e marroncino prodotti da certi ornati e dalla luce solare». Chiarori e colori che impressionano “castellani” e turisti quando si affacciano in piazza Palazzo oppure dalla piazzetta San Francesco rivolgono lo sguardo sulla “sede” ufficiale dove 102 arcivescovi (da Lucifero a Giuseppe Baturi), storicamente documentati dal 484 a oggi, hanno esercitato il magistero episcopale.

«La facciata della Primaziale ha il potere di sollevare l’osservatore dalla banalità del quotidiano e proiettarlo verso una sfera metafisica»: è un incipit quasi poetico quello dedicato da Vittorio Scano alla più importante chiesa della città e della diocesi, nel volume “Il duomo sfregiato. Dal 1902 al 1930 la cattedrale di Cagliari senza facciata”(Aipsa edizioni, € 14).

Ci sono voluti 29 anni per arrivare a leggere nel frontone del duomo “Sanctae Mariae Reginae Sardorum”, quattro parole che scolpiscono nella pietra la fede dei sardi filtrata attraverso le decine di nomi con i quali nell’isola è invocata la Madre di Cristo. Quasi tre decenni a dir poco “nervosi” - tra polemiche, incontri-scontri culturali rimbalzati sui giornali locali e rovesciati, per la composizione finale, sul tavolo del Municipio - meticolosamente ricostruiti da Scano.

Agli inizi dell’agosto 1901 alcune lastre marmoree si staccano della facciata e finiscono in terra. Poca risonanza sulla stampa, ma grande preoccupazione nell’ingegnere Dionigi Scano, direttore del Regio Ufficio per la Conservazione dei Monumenti, nonché valente studioso della storia dell’arte sarda, nel 1902 “autore di un aureo libretto” proprio sulla cattedrale di Cagliari. Un evento edile all’origine di una “tempesta”, non solo culturale, generata proprio dallo Scano convinto che fosse arrivato il momento di demolire l’intera facciata barocca realizzata nel 1703 e riportare alla luce il prospetto pisano del tempio costruito tra il 1254 e il 1258.

Di quell’originale edificio pochi resti, tra i più importanti i due ingressi laterali, testimoni dell’alto livello artistico delle maestranze pisane. Quasi nove mesi di discussione prima che il Comune decida di aprire nel 1902 il cantiere per la demolizione del barocco e “restituire alla primaziale la dignità che le spetta per tradizione di fede e storia”. Grande è la delusione quando al termine dei lavori i cagliaritani “si trovano davanti a un prospetto di conci calcarei ruvidi e strapieni di buchi dovuti ad altri interventi compiuti nei secoli”.

Il libro di Vittorio Scano - cultore e divulgatore della storia della città, raccontata nei quasi 50 anni di direzione dell’Almanacco - descrive il percorso, a volte carsico”, con punte polemiche tra sostenitori e avversari della restituzione del “volto” pisano alla primaziale, e preoccupanti silenzi sulla cattedrale sfregiata. Il racconto è un mix tra inchiesta giornalistica e riepilogo storico-artistico degli oltre 8 secoli di vita del duomo che accoglie pagine tra le più importanti della storia della Sardegna.

Il 28 ottobre 1930 la nuova facciata - costata quasi mezzo milione di lire e disegnata dall’architetto Francesco Giarrizzo - viene inaugurata. Le polemiche si erano spente grazie a monsignor Ernesto Maria Piovella che con una questua tra i fedeli raggranella una somma sostanziosa integrata da 115.000 lire messi a bilancio dal podestà Vittorio Tredici, incrementati dalle risorse stanziate dal suo successore Enrico Endrich.

