La Fabbrica Illuminata e le storie di tutti noi 

Ci sono storie che non possono essere archiviate. Chiedono di essere vissute, raccontate, incarnate. È a queste storie che torna a dar voce, per l’ottava edizione, la rassegna “Teatro da Camera” proposta da La Fabbrica Illuminata con la direzione artistica di Elena Pau: 3 nuove produzioni, numerose ospitalità anche di autori e attori rinomati su scala nazionale e coproduzioni: in cartellone 9 spettacoli per adulti e 3 per bambini, dal 25 gennaio al 26 luglio.

Gli obiettivi

«Come nostra consuetudine, presentiamo un percorso teatrale che mette al centro la memoria come atto vivo, la storia come responsabilità condivisa e il mito come chiave per interrogare il presente. Un mosaico di spettacoli che attraversano il Novecento e la sua cultura dando voce a chi è stato rimosso, silenziato, tradito dalla storia: i genocidi dimenticati, le grandi figure del mito e della letteratura», dichiara Elena Pau fondatrice della Fabbrica Illuminata, assieme a Marco Parodi, oltre 20 anni fa.

Il debutto

Il cartellone si apre domenica alle 19.30 a Palazzo Siotto, in occasione del Giorno della Memoria. Con “Al di là del muro” è Martina Carpi voce recitante e Walter Bagnato al pianoforte a rendere omaggio diretto alla figura del nonno Aldo Carpi e alla necessità di ricordare ciò che non deve essere cancellato. Una storia del passato per rinnovare il disordine di quel presente, con tutte le sue tensioni: dalle parole di chi l’ha vissuto, un capitolo tragico della storia della famiglia di Martina Carpi, che pur senza proporselo, racconta la storia. Il testo infatti è tratto da “Il diario di Gusen”, scritto da Aldo Carpi durante la sua prigionia in un campo di sterminio.

L’artista

Pittore, docente all’Accademia di Brera di Milano, intellettuale di origine ebraica Aldo Carpi (1886–1973) nel gennaio del 1944 viene arrestato dalla polizia fascista denunciato da un “collega”, con l’accusa di antifascismo. Deportato, Carpi continuerà a testimoniare attraverso l’arte e la scrittura l’esperienza della persecuzione, trasformando la memoria individuale in testimonianza universale. Riuscì a salvarsi e a tornare, fondamentalmente per due ragioni: essendo pittore gli ufficiali nazisti si facevano fare i ritratti e soprattutto perché, attraverso il diario, continuò sempre a coltivare il suo spirito e la sua umanità. La musica dello spettacolo è firmata da Fiorenzo Carpi, figlio primogenito di Aldo e musicista che ha segnato la cultura teatrale e cinematografica dal dopoguerra in poi, e dallo stesso padre di Martina.

Per una grande storia di famiglia che diventa storia di tutti.

