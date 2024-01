La fabbrica felice, Saipem ha lavoro per cinque anni 

Il portafogli commesse dello stabilimento Saipem di via Lungomare sorride e assicura lavoro (almeno) per i prossimi cinque anni e in forza alla concessione fino al 2036 il settore metalmeccanico in Ogliastra ha lunga aspettativa di vita. Tra le commesse figurano, soprattutto, quelle che tecnicamente vengono denominate “subsea items”, in sostanza strutture che si adagiano sul fondale marino collegate alle piattaforme. Non manca la costruzione di un jacket, commissionato dal colosso Exxonmobil i cui lavori verranno inaugurati il prossimo ottobre. È sempre dalla compagnia petrolifera statunitense, che opera sul mercato internazionale coi marchi Esso e Mobil, la commessa con la maggiore durata: Neptune, 24 mesi.

«Con i vertici dello stabilimento siamo in costante contatto ed è in piedi una collaborazione fattiva». A dichiararlo è Marcello Ladu, sindaco di Tortolì. La mole di lavoro all’Intermare conforta i sindacati: «Siamo molto soddisfatti. La società - dichiara Michele Muggianu, segretario della Cisl Ogliastra - sta dimostrando concretamente la sua volontà di continuare a investire nel nostro territorio. Auspichiamo che l’incontro di domani con l’assessore Salaris porti ulteriori notizie positive, a partire dalla concessione di nuove aree da destinare agli investimenti di Saipem. Spazi adeguati a nuove commesse consentiranno sviluppo e nuova occupazione».

Anche Margherita Tola, leader Fiom Cgil Sardegna centrale, saluta con entusiasmo il nuovo cronoprogramma: «Accogliamo con favore la notizia che per lo stabilimento di Arbatax ci siano commesse per i prossimi cinque anni e che le lavorazioni siano in quantità, sia per i diretti che per l’indotto, ma vorremo anche che a questo si affianchi una politica di assunzioni che dia stabilità. Non dimentichiamo che molte delle maestranze di Saipem sono assunte in somministrazione e che viste le prospettive che vengono annunciate si metta in atto una politica seria per rimpolpare stabilmente l’organico che, come già da tempo denunciamo, è sottodimensionato».

