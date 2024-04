La fabbrica del surf nel Golfo del Leone 

Gonnesa-Torino andata e ritorno nel nome del design, dalle automobili alle tavole da surf. Dopo quindici anni in Piemonte lavorando come car designer Federico Collu, 43 anni, ha deciso di tornare a Gonnesa con un progetto ambizioso: produrre tavole da surf belle e funzionali, per far divertire dilettanti e surfisti esperti. Il sogno di Federico comincia con una borsa di studio vinta allo Ied, si specializza come car designer e comincia a lavorare a Torino. Le occasioni non mancano e le esperienze arricchiscono il suo bagaglio. Fino a quando, sempre più forte, sente il richiamo di casa.

Il ritorno

«Quella che io chiamo malattia dello scoglio - dice Federico Collu - il richiamo della Sardegna ha cominciato a farsi sentire. Avevo in mente il progetto su cui puntare, sempre nel mio settore che è quello del design: progettare e produrre tavole da surf». In Sardegna, e nella costa Sud Ovest in particolare, le onde non mancano, lungo le coste sono numerosi gli spot in cui i surfisti più bravi e quelli alle prime armi cercano le onde migliori. «Io personalmente non sono un surfista esperto ma ho sempre guardato con curiosità a questa disciplina - dice Federico Collu - poi è sbocciato l’interesse professionale per la tavola, il suo design, la sua composizione». Il progetto si trasforma in realtà: con sua sorella Elisa, che si occupa della parte amministrativa, Federico fonda la Codesurf e stablisce la base operativa in un capannone di Moru Nieddu, tra Gonnesa e Bacu Abis.

Le prime tavole

Lo scorso dicembre ecco le prime tavole da surf made in Gonnesa, già battezzate con successo nelle acque del Golfo del Leone. «Curo la progettazione, dall’idea al progetto il filo conduttore è la facilità dell’utilizzo, dev’essere una tavola per tutti - dice Federico Collu - poi passo alla realizzazione vera e propria. Il cuore pulsante del nostro laboratorio è la fresa Cnc computerizzata, il macchinario che perfeziona il “pane”, cioè l’anima della tavola da surf, composta da polistirolo ad alta densità che acquistiamo da un’azienda di Ottana. Ogni dettaglio della tavola viene rifinito a mano, con cura e precisione». Si passa poi al rivestimento della tavola con le resine epossidiche, anche questa fase è realizzata nel laboratorio gonnesino da Federico Collu: dall’idea al progetto, le tavole da surf si sono materializzate e sono pronte a sfidare le onde del Sulcis e non solo. «Abbiamo avuto degli ottimi riscontri sia da surfisti esperti che da dilettanti». Mentre Federico si occupa di progettazione e realizzazione delle tavole, sua sorella Elisa segue l’amministrazione. «È un settore nuovo - dice - spero di poter imparare il più possibile». Da un’idea all’oggetto, inseguendo una scommessa ambiziosa, le tavole da surf gonnesine sono pronte a cavalcare le onde gonfiate dal maestrale.

RIPRODUZIONE RISERVATA