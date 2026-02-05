La fabbrica del pellet aspetta il rilancio 

Cercasi pellet disperatamente: da settimane, un po’ dappertutto, reperire uno o più sacchi dei comuni trucioli di legno con i quali si alimentano le stufe sembra essere diventata un’ardua impresa. E i costi lievitano, facendo salire anche ad oltre 10 euro il prezzo del singolo sacco che prima si acquistava tranquillamente a meno di 7 euro. Eppure, a Domusnovas ci sarebbe uno stabilimento che se fosse rimesso nelle condizioni di ripartire garantirebbe una produzione di 10 quintali all’ora ed un prezzo al dettaglio di gran lunga inferiore agli attuali, grazie ad una filiera di produzione a chilometri zero.

La cooperativa

«Se ridisponessimo dei terreni che già avevamo in cui tagliare la legna - evidenzia Giuseppe Vargiu, presidente della cooperativa di forestazione Mediterranea 94 che gestiva, tra le altre cose, anche lo stabilimento di produzione - potremmo garantire un prezzo al dettaglio di 6 euro per il singolo sacco di pellet. Tutti i macchinari sono funzionanti e sono ancora custoditi nel capannone dello stabilimento». Peccato che tutte le attività della coop, compreso lo stabilimento situato nella zona artigianale del paese che garantiva 20 buste paga, siano ferme al palo dal 2015 (la produzione di pellet dal 2018) a causa delle conseguenze dell’inchiesta penale del 2015 sui tagli boschivi irregolari nella foresta del Marganai. Un’inchiesta che si era poi conclusa con la prescrizione di tutti i reati ma la cui eco aveva determinato un’insanabile crisi per la coop che aveva dovuto restituire alla Regione i circa 2 mila ettari di terreno in cui si operava e l’intero indotto fatto di edifici, allevamenti, un apiario, un maneggio ed un florido agriturismo. L’ultimo a gettare la spugna è stato proprio lo stabilimento del pellet nel 2018. «Abbiamo cercato di resistere - spiega Vargiu - acquistando la legna in Ogliastra ma i costi erano proibitivi».

Il futuro

La soluzione sarebbe a portata di mano grazie alla modifica già effettuata della legge regionale 1 del 2019 che farebbe rientrare la coop domusnovese (ed altre del Sulcis e non solo che patiscono problemi simili) nell’ambito delle competenze dell’agenzia Laore, la quale potrebbe così concederle nuovi terreni per operare ed anche il rimborso degli onerosi investimenti effettuati nel tempo (circa 2 milioni di euro). «Basterebbe - chiude Vargiu - una "leggina” regionale per consentire a Laore di agire ma ogni nostra richiesta giace nei cassetti. Da anni ci rivolgiamo alla Regione ed insieme alle altre coop abbiamo chiesto un incontro alla presidente Todde anche prima di Natale ma nulla si muove. Eppure io non demordo, malgrado le tante richieste di acquisto per lo stabilimento: abbiamo la speranza di far ripartire l’intero compendio la cui perdita definitiva sarebbe un grave danno per Domusnovas». Speranze condivise anche dal Comune: «L’auspicio - dice l’assessore Fabrizio Saba - è che questa vicenda si sblocchi quanto prima e che possa finalmente risorgere un’attività fondamentale per tutto il territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA