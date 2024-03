La fabbrica del bene che porta il nome della piccola Giulia 

È arrivata persino al Quirinale, la piccola Giulia. Perché lei, che per anni ha lottato contro un cancro tra i più spietati e in punto di morte chiese di regalare i suoi giocattoli ai bimbi bisognosi, continua a fare grandi cose anche dal cielo. «La immagino sorridere, lì, in paradiso», dice mamma Eleonora Galia, di ritorno da Roma e fresca di premiazione. “Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana”, così si legge nella targa consegnata dal presidente Sergio Mattarella. Riconoscimento prestigioso per ciò che lei e suo marito Alfio hanno saputo fare, trasformando il dolore lacerante in una gigantesca macchina del bene.

Il testamento

«È tutto merito di Giulia, noi non facciamo altro che portare avanti il suo desiderio». Sembra quasi giustificarsi, Eleonora, che riporta tutto alla sua bambina. Quella a cui la vita ha mostrato la faccia peggiore. Il tumore feroce scoperto ad appena sei anni e un calvario andato avanti per altri quattro e mezzo, con venti interventi chirurgici, la chemio iniettata direttamente nel midollo, la spola tra ospedali e quel testamento affidato all'ultimo filo di voce: «Usate le mie cose per fare del bene agli altri». Si è spenta così, Giulia Zedda, pensando al prossimo. Era il 6 maggio del 2018, tre mesi dopo sono iniziate le prime donazioni, a gennaio 2019 è nata l'associazione “Il sogno di Giulia”.

Fabbrica del bene

Sono partiti da soli, Eleonora e Alfio, che asciugate le lacrime hanno votato la loro esistenza a rendere meno difficile quella altrui. La piccola saletta in via Giardini riempita di giocattoli, passeggini e abbigliamento, offerto a chi ha bussato alla loro porta; tre volontari al loro fianco, passati poi a quindici, e un crescere di generosità che ha richiesto una sede più spaziosa: al civico tredici di via Baronia, piano terra e soppalco, cento metri quadri in tutto, divenuti quartier generale della fabbrica del bene che distribuisce alle famiglie in difficoltà tutto ciò che occorre. Dal vestiario ai seggiolini, oltre a una serie di professionisti che assicurano assistenza sanitaria in modo del tutto gratuito. Ci sono dentisti, nutrizioniste, psicologhe, ginecologa, oculista, ortopedici, pediatre e l'otorino. In squadra anche tre avvocati e qualche maestra che si occupa delle ripetizioni rivolte a chi è rimasto indietro. Ma in realtà, questi due genitori straordinari, hanno saputo andare anche oltre.

Ambulanza e trasferte

Grazie a una serie di progetti a cui hanno dato vita nel tempo, sono riusciti ad arredare una stanza dell'Oncoematolgia pediatrica dell'ospedale San Pietro di Sassari. L'anno scorso hanno acquistato e regalato un'ambulanza pediatrica al Brotzu, rosa, super accessoriata, e dotata di due barelle: una per i bimbi prematuri con la termoculla. Sostengono economicamente le famiglie costrette ai viaggi fuori regione per consentire le cure ai propri figli, hanno donato alla pediatria di Nuoro due poltrone ignifughe per consentire alle mamme di riposare e altre due sono in arrivo a Iglesias. E vanno avanti cosi, passo dopo passo, in questa straordinaria opera che, come diceva Giulia, ha mostrato che il bene è contagioso. A tal punto da portare “Il sogno di Giulia” a varcare i confini regionali, con le donazioni in arrivo da tutta Italia. Si ritrovano lì, al civico 13 di via Baronia. Cento metri quadri dove sembra di vederla la piccola grande Giulia, che oggi avrebbe sedici anni, e pregava di continuo rivolgendosi alla Madonnina che teneva sempre al suo fianco. Quando i dolori erano talmente forti da toglierle il fiato e lei si sforzava di sorridere per non far preoccupare mamma Eleonora e papà Alfio, o quando chiedeva la guarigione dei bimbi che vedeva soffrire. C'erano sempre gli altri, prima di lei, anche quella domenica che ha posto fine alla sua breve esistenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA