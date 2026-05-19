La “F. 1 del mare” ventidue anni dopo 

Bolidi sui foil, bolidi a motore. Dal 29 al 31 maggio, le acque di Cagliari torneranno a ospitare dopo 22 anni una tappa, quella inaugurale, del Campionato del Mondo di Motonautica F1H2O. Per la maggior parte dei diciotto piloti sarà la prima volta in assoluto in queste acque, ma Cagliari ha alle spalle una storia gloriosa nel mondo della cosiddetta “Formula 1 del mare”, avendo ospitato ben sette Gran Premi, dal primo nel 1998 all'ultimo nel 2004, quando il circuito si spostò a Olbia.

Erano gli anni del dominio assoluto di due autentiche leggende come Scott Gillman e Guido Cappellini, il pilota più titolato con ben 10 Mondiali vinti. Sono stati loro due a spartiti tutte le vittorie a Cagliari, lasciando a Viktor Kunitch l'onore di costituire (nel 2001) l’unica eccezione. I due giganti saranno presenti, ma nel paddock, come team manager rispettivamente dello Sharjah Team e del Team Abu Dhabi.

Saranno in gara soltanto tre dei protagonisti del passato: Sami Selio (che a Cagliari vanta un secondo posto), Duarte Benavente (un terzo) e Cédric Deguisne, che chiuse decimo nel 2004, in quella che fu la sua stagione d'esordio.

Non solo Cagliari

La F1H2O, però, gareggia in Sardegna da prima. Esattamente dal 1994, quando l'attuale commentatore televisivo Jonathan Jones trionfò a Porto Cervo. Poi sono arrivati gli anni di Su Siccu e, infine, di Olbia. Nelle acque galluresi l’ultimo Gp ssardo si è disputato nel 2024, quando Rusty Wyatt si è aggiudicato la tappa durante la sua straordinaria stagione di debutto.

Adesso si torna a Su Siccu (su un lungomare che da allora si è trasformato, per un weeeknd di gare valevoli per il Gran Premio d'Italia-Regione Sardegna che riallaccerà un filo che - probabilmente - con gli appassionati non si è mai spezzato.

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