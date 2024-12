La ex sede della Pro Loco in abbandono 

I miasmi si sentono in buona parte del vicinato e sono una dannazione per le famiglie e gli esercizi commerciali costretti a convivere con una situazione igienico sanitaria oscena. Sono le condizioni dei locali ex Pro loco al piano terra di una palazzina di via Brigata Sassari, in cui il sodalizio aveva sede sino a diversi anni fa ma adesso obbligatoriamente vuoti per un motivo ben preciso: da sanitari (water, doccia, bidet, lavabo) si riversano liquami fognari che inondano buona parte dell’appartamento e ammorbano l’aria. L’odore nauseabondo si sente sino alle abitazioni del primo piano, dove peraltro abita una famiglia (marito, moglie e un bambino) che già due anni fa si vide costretta a manifestare tutto il loro disagio: «Non possiamo continuare a subire questa situazione – accusa Claudio Caria - abbiamo un bambino e siamo di nuovo costretti a tenere le finestre chiuse: i miasmi si avvertono in tutto il vicinato, abbiamo cercato di essere diplomatici e abbiamo gioito alcuni anni fa quando sembrava che il problema fosse risolto, ma siamo punto e a capo: evidentemente l’intervento non è stato realizzato come si deve». Resta da chiarire se l’intervento risolutivo sia in capo all’amministrazione municipale (i locali appartengono al Comune) o a Abbanoa nel caso in cui il problema della linea sia nel tratto di competenza dell’ente regionale.

