La ex casa cantoniera  rinasce fra libri e musica 

Un sogno che diventa realtà. A Samugheo prende forma il progetto di rinascita Rio Accoro, nato dall’idea di Marco Loi, giovane emigrato in Olanda, rientrato da qualche anno nella sua terra. Designer, ricercatore ed artista che ha scelto di acquistare l’ex casa cantoniera, la struttura a due passi dalla Provinciale che collega Samugheo ad Atzara e che si trova in mezzo alle vigne a pochi chilometri dal rio Accoro. Nel 2023 è stata riconosciuta dal ministero della Cultura come bene di interesse storico, artistico e culturale e meritevole di conservazione e valorizzazione.

Loi, dopo averla rilevata, ha deciso di trasformarla in un centro internazionale di cultura, arte contemporanea e turismo rurale. Un progetto ambizioso che mira anche a frenare lo spopolamento. I lavori sono iniziati ma occorreranno circa due anni per ultimarli.

Qualcosa però inizia a muoversi: domani alle 18 la casa cantoniera di rio Accoro ospiterà alle la presentazione di Albergo Savoia, primo romanzo di Simone Azzu edito da Il Maestrale. «La Casa cantoniera apre le sue porte mentre è ancora in trasformazione. Lo storico edificio è interessato da un importante intervento di riqualificazione che lo trasformerà in uno spazio dedicato alla cultura, alla ricerca e al territorio» spiega Marco Loi.

Al termine della presentazione sarà offerto un aperitivo sotto la grande quercia della casa cantoniera. Alle 20 si proseguirà con Beat di Igor x Moreno, performance nata da una riflessione su cosa significhi appartenere a una generazione cresciuta con la promessa di infinite possibilità. L'evento è realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna. I posti sono limitati, prenotazioni tramite il link Eventbrite disponibile nelle pagine ufficiali di Rio Accoro.

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