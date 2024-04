La dura vita dei pendolari 

Sono costretti a sopportare pioggia e vento o il sole estivo e talvolta rischiano la propria incolumità a causa degli automobilisti più indisciplinati: sia nel centro abitato o lungo la Strada statale 195, chi aspetta l’arrivo dei pullman dell’Arst o di Baire tocca con mano quotidianamente l’assenza delle pensiline nella maggior parte delle fermate. Un problema per i tanti cittadini che utilizzano i mezzi pubblici, per il quale non è stata ancora trovata una soluzione.

In Aula

Il tema è stato sollevato durante l’ultimo Consiglio comunale dal capogruppo del Partito Democratico, Efisio De Muru, che ha presentato una interrogazione al sindaco, Beniamino Garau: «Nel nostro territorio comunale sono presenti moltissime fermate dell'Arst e della Sumb e non tutte sono provviste di pensiline. Questa situazione crea un notevole disagio per studenti, lavoratori e pendolari, costretti ad attendere il pullman sotto la pioggia, il vento o il sole , a volte rischiando di essere travolti dagli autoveicoli. Moltissime pensiline sono in pessime condizioni, alcune assai distanti dalla reale fermata, ma ci sono casi in cui non esistono neppure le fermate». De Muru invita sindaco e Giunta a trovare al più presto una soluzione: «Credo che questo disagio oltre ai rischi per l'incolumità dei passeggeri non sia più sopportabile, per questo chiedo all’amministrazione Garau di farsi carico di questa situazione.Occorre partire con un censimento delle pensiline, cercando di elencare quelle che dovrebbero essere realizzati da Arst e quelle che invece dovrebbero essere predisposte dal Comune».

Il sindaco

Il sindaco, Beniamino Garau, garantisce che scriverà alla Regione per segnalare la necessità di mettere in sicurezza le fermate dei pullman: «Ci adopereremo affinché venga trovata al più presto una soluzione, i cittadini hanno il diritto di utilizzare i mezzi pubblici in tutta sicurezza, e senza attendere l’arrivo delle corriere sotto il sole o con la pioggia».

L’imprenditrice Carmen Salis utilizza i mezzi pubblici quotidianamente per raggiungere dalle lottizzazioni il centro di Capoterra o Cagliari: «La mancanza di pensiline nelle fermate è solo la punta dell’iceberg dei disagi vissuti dai pendolari. A rendere la vita più complicata è la poca frequenza dei mezzi e l’assenza dei cartelli con gli orari delle corse. A Capoterra, per chi non possiede un’auto è difficile muoversi con facilità».

