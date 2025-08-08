La dura vita dei forzati del caldo

Qualcuno si appella al santo Maestrale, che blasfemie a parte e con il dovuto - e devoto - rispetto assicura scherzando sia potente come Sant'Efisio. «È la nostra unica salvezza», dice il postino in sella al motorino: dieci minuti dopo le 12 sfida la salita di viale Regina Elena, i 32 gradi destinati a salire ed è troppo di fretta per fermarsi. «Scusi, scriva solo che è una tortura». E lo ripetono in tanti, nel fine settimana con il caldo feroce di ritorno dopo i giorni di tregua e la minaccia dell'anticiclone che incombe sull'esercito degli indomiti (e sudati) lavoratori costretti a stare sotto il sole a picco.

Operai delle strisce

La visibilità è garantita, ma i pantaloni giallo fluorescente in simil plastica non sono il massimo per i due uomini intenti a tracciare le strisce pedonali nella zona di piazza Yenne. Roba che solo a guardarli l'effetto sauna è immediato; così si suda anche di più. «La buon anima di mio padre mi diceva: “Mi raccomando, studia, perché altrimenti poi ti dovrai fare il mazzo”. Aveva ragione, è un lavoraccio!», commenta Francesco Sarritzu, 46 anni. Il collega Antonio Contini, 21 anni, rilancia: «Non abbiamo scampo, se non quando troviamo un po' d'ombra grazie agli alberi, per il resto si va avanti con tanta acqua fresca e integratori». E se gli chiedi dell'aria condizionata: «Beato chi sta in ufficio, noi ce l'abbiamo nel camioncino ma non funziona». Così stringono i denti e vanno avanti sino alle16,30.

L’edicolante

L'imponente statua di Carlo Felice dà una certa solennità ma non fa sconti all'edicolante incastrato nel cubo di metallo con vista su via Manno. «Qui dentro la temperatura è anche più alta. Alle 17 sembra di essere in un forno», spiega Roberto Lilliu, che comunque sembra prenderla con filosofia. «Ogni anno dicono che è il peggiore, la verità è che il caldo c'è sempre stato. Forse invecchiando si sopporta meno». Così le si tenta. Scartata l'ipotesi ventilatore («Muoverebbe l'aria calda»), e pure quella della pompa di calore («Costa troppo»), resta la grande borsa frigo piena d'acqua e lo spirito d'adattamento.

Metro, verde e sudore

In direzione del cantiere - infinito - di viale Diaz, è d'obbligo un passaggio nella nuova via Roma. Che polemiche sulle corsie dimezzate a parte, mostra qualche altra criticità: «Effettivamente c'è poca ombra», ammettono Andrea e Manuele, addetti del verde in pausa nell'unica panchina dove il sole non batte. «Il segreto per resistere? Bere tanto e pensare che la cosa importante è avere un lavoro». Decisamente più affaticati gli operai impegnati nel cantiere fronte Cis, dove un giorno arriverà la metro, ma per ora ci sono solo caldo e proteste. «È pesante, facciamo dalle 6,30 alle 14,30. Io mangio tanta frutta, bevo acqua a temperatura ambiente e cerco di non pensarci», racconta Alberto Puddu, operaio specializzato impegnato a tagliare le pietre e prossimo alla pensione.

Panini e resilienza

È ora di pranzo, con il Poetto ultima tappa del tour tra i forzati del caldo. Che nel frattempo è aumentato. Il termometro segna 36 gradi, con l'afa che rende appiccicaticci pure i pensieri e il mare in lontananza che sembra un miraggio. Ma resta per l'appunto un miraggio per chi si prodiga per la folla affamata che reclama panini e patatine dai caddozzoni , con le piastre accese che se fai mezzo passo in più la colonnina s'impenna e se se stai dietro il bancone è persino peggio: «Abbiamo almeno dieci gradi in più. Caldo? Sempre», taglia corto Barbara, una delle quattro donne del team Baffo. «Come si fa? A marolla , se vuoi mangiare», aggiunge la collega Mayti. Michela e Margherita annuiscono. E sarà il caldo che fa cadere il sudore e anche i freni inibitori, ma alla fine il giovane che ordina il panino con l'animale innominabile si becca la risposta delle risposte. Che per un secondo fa dimenticare anche il caldo.

