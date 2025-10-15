La dura legge del Castiadas 

Selargius 0

Castiadas 3

Selargius (4-3-3) : Fantini; Cellini (8’ st Spina), Berti, Ganzerli, Porcu; Cannas, Lepore (16’ st Usai), Paulis (8’ st Mulas); Mele, Pisano (16’ st Carcangiu), Zucca (8’ st Campus). In panchina Murtas, Partis, Salis, Ragucci. Allenatore Cocco.

Castiadas (4-3-3) : Sarritzu; Murru, Pionca, Grinbaum (25’ st Fredrich), G. Marci; Altobelli, Ridolfi (14’ st Carboni), A. Marci; Vacca (16’ st Bapignigni), Balloi (28’ st Pilosu), Pulcrano (28’ st Matta). In panchina Galasso, Bonfigli, Ornano, Cadoni. Allenatore Antinori.

Arbitro : Ortu di Carbonia.

Reti : pt 29’ Balloi; st 9’ Grinbaum, 40’ Pilosu.

Note : espulso Cocco al 42’ st per proteste. Ammoniti Ridolfi, Grinbaum. Recupero 0’.

SELARGIUS. Il Castiadas ipoteca la qualificazione ai quarti di Coppa Italia con uno 0-3 sul Selargius in un match nel quale la storia più bella è di Daniele Pilosu. L’attaccante classe ‘96, tornato in campo domenica scorsa dopo 503 giorni di stop dovuti a un brutto infortunio al ginocchio e alle difficoltà personali (raccontate lunedì a “L’Informatore Sportivo” su Radiolina), nel finale ha chiuso i conti con un gol che gli mancava da un Guspini-Arbus del 9 marzo 2024. «Sono molto felice, non segnavo da 585 giorni: mi sembrava impossibile perché non volevo neanche più giocare, invece ce l’ho fatta e riparto da qua», la sua gioia a fine gara.

La partita

La prima occasione della gara è per gli ospiti, al 6’: cross di Pulcrano e colpo di testa di Balloi a lato. Al quarto d’ora Fantini para a terra un destro dal limite di Pulcrano. Per il Selargius chance al 26’: Pisano servito sulla sinistra chiama al bell’intervento Sarritzu. Vantaggio ospite al 29’: angolo da sinistra di Andrea Marci sul secondo palo dove svetta Balloi per lo 0-1. In chiusura di primo tempo (35’) il Selargius ha la chance per pareggiare: Pisano dentro per Mele sul cui tiro è bravissimo Sarritzu a opporsi.

Nella ripresa Cocco opera un tris di cambi all’8’ ma un minuto dopo il Castiadas raddoppia: Pulcrano servito sulla destra tocca in mezzo, Balloi non riesce a calciare ma è il capitano Grinbaum a risolvere con una battuta vincente a centro area. Inizia a piovere con sempre più insistenza e, dopo un colpo di testa di Ganzerli alto (con deviazione) su corner di Mele, cade un vero e proprio diluvio. Gli ultimi 20’ si giocano ai limiti della praticabilità. A 5’ dalla fine Pilosu raccoglie da sinistra un tentativo di Fredrich e, solo davanti a Fantini, firma un gol che per lui vale tantissimo.

