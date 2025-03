“La due città”, cuore antico di Sassari, va a teatro  

Ci sono storie e narratori che riescono da subito a rappresentare l’identità di una comunità percependone ogni sfumatura in uno scambio reciproco di amore profondo. Il caso recente più eclatante è quello di Marco Atzeni che con il suo “Le due città” (Il Maestrale) ha conquistato un posto importante nel cuore di Sassari. Un romanzo di successo che prosegue la sua strada oltre le pagine di carta e ora approda a teatro registrando subito il tutto esaurito.

Marco Atzeni cosa accadrà la prossima settimana?

«Domenica 23 e lunedì 24 porteremo in scena al Verdi la riduzione teatrale tratta dal romanzo. La prevendita della prima serata è andata esaurita in pochi giorni, mentre la replica è attualmente in prevendita. Siamo molto ottimisti su un secondo sold out. Si tratterebbe di circa 1.500 spettatori, un risultato incredibile».

Chi lavora alla pièce?

«La prima versione del copione è di Renato Cubo, sulla quale sta lavorando anche il regista Pier Natale Sanna. La Compagnia Paco Mustela di Sassari, attiva da molti anni nel teatro cittadino, sta preparando una messa in scena ricca di pathos, con ambientazioni gotiche e misteriose. Sul palco, tra i protagonisti, Paolo Pintore e Monia Mancusa nei ruoli dello scrivano e di Ada, e Paolo Salaris in quello del barone. La colonna sonora è curata da Gino Marielli, con una canzone scritta da Cubo. L’intera compagnia è impegnata in un intenso lavoro di squadra. Sono felice dell’attenzione con cui si stanno approcciando al romanzo, rispettandolo profondamente, così come i lettori che credo abbiano grandi aspettative».

Come si spiega questo amore profondo che la sua comunità le ha da subito riservato?

«Ancora oggi mi sembra incredibile. Le prime settimane mi commuovevo. Non capivo perché centinaia di persone mi volessero così bene e volessero il successo mio e del libro quasi più di quanto lo voglia io. Il legame con i lettori è nato già da diversi anni perché mi occupo da tempo di ricerche storiche su Sassari e questo ha creato un senso di reciproca gratitudine con le persone che ora mi supportano e danno fiducia su qualsiasi progetto sottoponga loro. Il successo del romanzo ha però superato ogni mia attesa. Mi mette un po’ in imbarazzo (in senso positivo) provare a spiegarne le ragioni, allora uso quelle che spesso mi vengono riferite dai lettori stessi: “siamo felici che un nostro concittadino e un sardo come noi porti in alto il nostro nome, di Sassari e della Sardegna”. Il merito è dunque loro, che mi spingono. Sento la fiducia di migliaia di persone e questo è incredibilmente potente e rende tutto più facile. Sono loro molto grato».

Ecco ma allora cosa ha raccontato di così preciso da scatenare tutto ciò?

«La storia si svolge nella Sassari di fine Ottocento, mescolando ambientazioni d’epoca, ricavate dalle cronache, con leggende che aggiungono mistero. Il protagonista è un uomo tormentato, segnato da una dote che lo rende diverso. Questo dono lo spingerà a conoscere verità che gli altri non vedono, e una donna dal passato enigmatico che gli cambierà il cammino. Lo definirei un intreccio di generi che si sovrappongono . Questo è forse il segreto: i lettori mi dicono “è un libro strano!”. Come tutti i piatti, credo che il successo dipenda dalla combinazione di molti ingredienti. Citerei il fascino di vedere trasposti nel passato i luoghi che quotidianamente attraversiamo, vie e palazzi che diventano protagonisti. L’attrazione per mistero e l’aldilà, un tema universale. Infine, l’aspetto psicologico che esplora la complessità dell’animo umano, svelando lati luminosi e oscuri spesso legati a sofferenze profonde non comprese da chi ci circonda».

