La “droga viola” dei ragazzini: due arresti 

Fermati in piazza Giovanni XXIII dai militari della Guardia di Finanza con un po’ di hascisc e marijuana, avevano in casa tutto l’occorrente per realizzare lo “sballo viola”, sempre più diffuso tra i ragazzi soprattutto minorenni, grazie al consumo di sciroppi per la tosse antidolorifici mischiati con bevande gassate. Così due giovani, Marco Congiu, cagliaritano di 21 anni, e Andrea Origa, 18enne di Sinnai, sono stati arrestati su disposizione del pm Enrico Lussu. Sequestrate anche delle prescrizioni mediche su cui sono in corso le verifiche sulla loro autenticità. Ieri mattina, dopo la convalida davanti al giudice Gianluigi Dettori, assistiti dall’avvocato Gianni Nonnis, hanno ottenuto i termini a difesa e sono tornati in libertà. Prossima udienza il 18 marzo con la valutazione della richiesta del legale della messa alla prova essendo giovani e incensurati.

La perquisizione

L’operazione è scattata venerdì pomeriggio durante un servizio svolto dai Baschi Verdi delle Fiamme Gialle, insieme all’unità cinofila, in piazza Giovanni XXIII. I militari hanno notato due ragazzi che alla vista anche dei cani antidroga hanno cercato di allontanarsi. Sono stati subito raggiunti e “segnalati” proprio dal fiuto dei cani. Addosso avevano una cinquantina di grammi tra hascisc e marijuana. La perquisizione dei finanzieri è proseguita anche nelle abitazioni dei due ragazzi. E nelle case sono stati recuperati, e sequestrati, 37 flaconi di medicinali contro la tosse, con toseina o codeina, usati dai ragazzini per realizzare il “purple drank”, una bevanda stupefacente dal colore viola ottenuto dal mix dello sciroppo (in quantità elevati) con bevande gassate. Gli effetti sono euforia e una sensazione di dissociazione dalle parti del corpo. Le conseguenze negative per la salute possono però essere diverse e anche molto gravi, soprattutto se le quantità del farmaco è elevata.

Le ricette

Lo “sballo viola” sta prendendo piede anche in alcune zone della città, soprattutto tra i ragazzini minorenni. E tra il materiale recuperato dai finanzieri nelle abitazioni dei due giovani arrestati, c’erano anche dieci pastiglie di ecstasy, mezzo grammo di ketamina, due bilancini di precisione e anche delle prescrizioni mediche su cui sono in corso delle verifiche. Quando Congiu e Origa sono stati bloccati in piazza Giovanni XXIII avevano anche del denaro: il sospetto degli investigatori della Guardia di Finanza è che avessero già ceduto delle dosi di hascisc e marijuana.