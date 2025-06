La droga viaggia per posta: trovato un altro pacco con venti chili di hascisc  

Nuovo sequestro di droga in uno degli hub per lo smistamento merci del Cagliaritano. I carabinieri hanno recuperato altri 170 panetti di hascisc in un deposito alle porte del capoluogo. Dopo i blitz dei giorni scorsi, gli investigatori tornano a concentrarsi sui magazzini delle compagnie di trasporti e logistica che verrebbero utilizzati, all’insaputa delle aziende, dai trafficanti di stupefacenti.

I cani antidroga

A scoprire i 170 panetti di hascisc sono stati i carni dell’unità cinofila dei Carabinieri che hanno puntato immediatamente ad un pacco dal peso di circa 20 chili. Informato il magistrato di turno, il pubblico ministero Enrico Lussu, i militari hanno avuto l’autorizzazione ad aprire gli involucri: all’interno c’era la droga, suddivisa in blocchi da cinque chili, avvolti in contenitori termosaldati e successivamente confezionati sottovuoto. Le modalità di confezionamento appaiono del tutto analoghe a quelle già rilevate nei sequestri dei giorni precedenti.

Le analisi del Ris

Lo stupefacente sarà analizzato nei laboratori del Ris per accertare con precisione sia il peso che il coefficiente di principio attivo (Thc) presente. Nel frattempo il Nucleo Investigativo dell’Arma è già al lavoro per verificare a chi fosse destinato il prezioso carico. Già acquisiti i documenti di viaggio della spedizione e le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’hub di partenza per ricostruire la filiera logistica e identificare i responsabili dell’invio.

Gli altri sequestri

Negli ultimi giorni i carabinieri sono tornati più volte in diversi terminal import-export del Cagliaritano con i cani dell’antidroga: in un caso sono stati recuperati 300 panetti di hascisc, ma già in precedenza erano stati fatti dei sequestri di stupefacente. Un danno economico ingente per i trafficanti e gli spacciatori. Anche in quel caso, i circa 40 chili di hascisc, erano confezionati sottovuoto in due pacchi pronti per la spedizione. Le prime verifiche degli investigatori hanno rivelato che mittente e destinatario dei due colli fossero fittizi, sintomo che il sistema potrebbe già essere oliato e utilizzato in passato per l’importazione o l’esportazione della droga. L’operazione della scorsa settimana era scattata a distanza di pochi giorni da un altro importante sequestro, quello della cocaina nascosta in un subwoofer scoperta a Elmas. A seguito di un allarme-bomba nella filiale di uno spedizioniere, i carabinieri avevano scoperto un doppio fondo dove, all’interno, erano nascosti 6 panetti sottovuoto.

