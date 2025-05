La droga viaggia nei pacchi postali 

Ci sono corrieri e corrieri. Quelli della droga, di solito persone insospettabili che importano nell’Isola grossi carichi di stupefacenti, stanno abdicando in favore di ben altri corrieri: quelli veri, ufficiali, che si occupano di spedizioni. E gli investigatori si adeguano: i carabinieri hanno appena messo a segno l’ennesimo sequestro di un carico di hascisc destinato a Cagliari, trasportato appunto da un’ignara agenzia di spedizioni. Un cosiddetto corriere, “normale” e legale.

Il nuovo sistema

I carabinieri sono andati nel deposito delle merci in transito assieme all’unità cinofila, e i cani addestrati hanno fatto il loro lavoro: quei trecento panetti di hascisc (il peso complessivo è di quaranta chili) li hanno trovati ovviamente “a naso” e ora quegli stupefacenti sono fuori dal circuito dello spaccio. Un danno economico importante per i trafficanti e gli spacciatori, che si somma ai precedenti: gli stessi carabinieri avevano sequestrato altri carichi di droga, anche pesante, nei depositi delle grandi ditte di spedizionieri, sempre grazie al fiuto dei cani addestrati, e di fatto stanno chiudendo questo nuovo canale di import-export di stupefacenti illegale nella sostanza, ma del tutto regolare nella forma. Ormai il recente canale utilizzato dai trafficanti di droga è “bruciato”.

Blitz continui

Il “colpaccio” dei carabinieri del Comando provinciale segue di poco tempo il ritrovamento di cocaina che i trafficanti avevano nascosto all’interno di una cassa acustica. I carabinieri l’hanno scoperto nel corso di un intervento per un falso allarme bomba in un centro di smistamento delle merci a Elmas, e da quell’episodio sono nate le indagini che hanno condotto all’operazione antidroga che gli stessi investigatori hanno portato a compimento all’alba di ieri, con il sequestro dei panetti di hascisc. Alle attività di indagine, si sono sommate le ispezioni a campione con i cani antidroga nei centri di smistamento utilizzati dalle agenzie di spedizione delle merci in città e nei dintorni. Non a caso, anche nell’operazione condotta con successo ieri mattina hanno avuto un ruolo importante le unità cinofile antidroga dei carabinieri.

L’allarme

Uno dei cani ha iniziato ad abbaiare con insistenza indicando due voluminosi pacchi già etichettati e pronti per essere smistati verso altre destinazioni. A quel punto, grazie a un’ordinanza subito firmata da un sostituto procuratore, sono stati ritrovati gli oltre trecento panetti di hashish meticolosamente confezionati sottovuoto e avvolti da spessi strati di plastica termosaldata, pronti per essere introdotti nel mercato dello spaccio locale.

E invece no. Non stavolta.

