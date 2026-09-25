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Questura.
26 settembre 2026 alle 00:32

La droga per la movida estiva 

Due gruppi alleati spacciavano cocaina, Mdma ed ecstasy: sette arresti 

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Due gruppi separati, ma capaci di produrre e collaborare tra loro in un traffico di marijuana, cocaina, hashish e droghe sintetiche come Mdma ed ecstasy da destinare alle località estive della costa. Un traffico che andava avanti tra la Barbagia di Ollolai e la Baronia, passando per Lula, ma arrivando sino alla Riviera del Corallo. È quello scoperto dalla Squadra mobile di Nuoro, con il supporto del commissariato di Gavoi e coordinata dal sostituto procuratore di Nuoro, Riccardo Belfiori, che dopo otto mesi di indagini, ha portato all’esecuzione di nove misure cautelari con accuse, a vario titolo, di produzione e traffico di stupefacenti.

Estate da sballo

L’inchiesta partita nell’estate del 2025, avrebbe permesso di individuare due gruppi distinti ma in collaborazione tra loro. Il primo, attivo tra Gavoi e Ollolai, era dedito alla coltivazione e alla cessione di marijuana. Decine e decine e qualche volta centinaia di chili. Il secondo, con base a Lula, sarebbe stato invece specializzato nel traffico di cocaina, destinata allo spaccio al dettaglio nella provincia di Nuoro. Attraverso le immagine aree gli investigatori hanno seguito tutto il ciclo produttivo di una piantagione di marijuana e poi sono riusciti a ricostruite cessioni e contatti tra i due gruppi, facendo emergere anche il traffico di cocaina e droghe sintetiche nei centri costieri della Baronia.

Le misure cautelari

In carcere sono finiti Fabrizio Daga 24 anni (difeso da Mario Silvestro Pittalis), Isacco Ghisu 29 anni (difeso da Angelo Magliocchetti) di Ollolai, Pietro Sassu (37), di Nuoro (difeso da Gianluca Sannio). Ai domiciliari Alessio Calia (30), di Lula, (difeso da Giovanna Goddi), Lorenzo Bussu (27), di Oristano (difeso da Francesca Catte), Massimo Bussu (37), di Ollolai, (difeso da Angelo Magliocchetti) e Luigi Calia, 31 di Lula (difeso da Giovanna Goddi). Per Nicola Pittalis (20), di Ottana e Daniele Moreddu (28), di Lula (difesi da Giovanna Goddi) obbligo di dimora.

Indagato Alfredo Gianneto Atzeni, difeso da Lorenzo Soro e Gianluca Sannio. Nell’indagine sequestrati un chilo di cocaina, tre di marijuana, hashish e sostanze sintetiche, 5 mila euro in contanti.

A Daga è contestata la detenzione di un fucile e l’uccisione di un cane che si trovava in un ovile e che aveva appena partorito una cucciolata.

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