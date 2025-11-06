La droga per la movida: 37enne in cella 

Utilizzava la cantina di un’abitazione e un altro appartamento, entrambi a Quartu, per custodire chili e chili di marijuana e hascisc destinati, secondo le accuse, al mondo dei locali notturni e delle discoteche. Gli affari di Gianluca Landolina, 37 anni incensurato, organizzatore di serate ed eventi, sono stati interrotti dalla Polizia: in un blitz dei Falchi della Squadra Mobile sono stati sequestrati oltre 27 chili di droga – una volta rivenduti avrebbero permesso un incasso di oltre 100 mila euro – e anche quasi 42mila euro in contati. L’uomo, difeso dall’avvocata Herika Dessì, è finito in carcere su disposizione del pm Mario Leo, misura confermata dalla gip Claudia Sechi dopo l’interrogatorio di ieri.

I depositi

L’operazione è nata da alcune informazioni raccolte dagli investigatori coordinati dal dirigente Davide Carboni. Secondo quanto emerso, una persona vicina agli ambienti dei locali notturni e delle discoteche aveva a disposizione parecchia droga, anche se da capire se fosse un giro gestito in prima persona o se fosse un custode. Una volta individuato chi fosse questo organizzatore di eventi e serate, gli agenti sono arrivati a due abitazioni che aveva a disposizione. Ed è scattata l’operazione. In un appartamento i Falchi della Mobile hanno trovato 40 grammi di hascisc e 240 di marijuana, oltre a una macchina per il sottovuoto. E poi diverse decine di migliaia di euro in contanti.

L’offerta

Le perquisizioni sono proseguite in un’altra abitazione e in una cantina che, secondo le accuse, erano utilizzate da Landolina. Qui sono stati recuperati, nascosti in alcune buste e in un borsone, cinque chili di infiorescenze di marijuana e 190 panetti di hashisc (21 chili in totale). Il tutto accompagnato da adesivi corrispondenti a diverse varietà di sostanze stupefacenti per quella che sembrava essere un’offerta molto varia nel mercato illegale dello spaccio.

Il silenzio

Il collegamento con il mondo della movida cagliaritana e dell’hinterland – il 37enne si sarebbe presentato come organizzatore di serate ed eventi, e in casa sono stati ritrovati anche biglietti pubblicitari di serate programmate in locali della città – fa supporre agli investigatori della Mobile che la droga fosse destinata a quel tipo di mercato e clientela. Nell’interrogatorio di ieri mattina Landolina si è avvalso della facoltà di non rispondere. Le indagini non sono concluse. I poliziotti sono al lavoro per ricostruire la rete di approvvigionamento della droga ed eventuali complici, ma anche per inquadrare il reale ruolo del 37enne in questa vicenda. Perché non è escluso che custodisse i 27 chili di sostanze stupefacenti per conto di altri.

