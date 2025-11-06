VaiOnline
L’inchiesta.
07 novembre 2025 alle 00:37

La droga per la movida: 37enne in cella 

Maxi sequestro di marijuana e hascisc, arrestato un organizzatore di eventi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Utilizzava la cantina di un’abitazione e un altro appartamento, entrambi a Quartu, per custodire chili e chili di marijuana e hascisc destinati, secondo le accuse, al mondo dei locali notturni e delle discoteche. Gli affari di Gianluca Landolina, 37 anni incensurato, organizzatore di serate ed eventi, sono stati interrotti dalla Polizia: in un blitz dei Falchi della Squadra Mobile sono stati sequestrati oltre 27 chili di droga – una volta rivenduti avrebbero permesso un incasso di oltre 100 mila euro – e anche quasi 42mila euro in contati. L’uomo, difeso dall’avvocata Herika Dessì, è finito in carcere su disposizione del pm Mario Leo, misura confermata dalla gip Claudia Sechi dopo l’interrogatorio di ieri.

I depositi

L’operazione è nata da alcune informazioni raccolte dagli investigatori coordinati dal dirigente Davide Carboni. Secondo quanto emerso, una persona vicina agli ambienti dei locali notturni e delle discoteche aveva a disposizione parecchia droga, anche se da capire se fosse un giro gestito in prima persona o se fosse un custode. Una volta individuato chi fosse questo organizzatore di eventi e serate, gli agenti sono arrivati a due abitazioni che aveva a disposizione. Ed è scattata l’operazione. In un appartamento i Falchi della Mobile hanno trovato 40 grammi di hascisc e 240 di marijuana, oltre a una macchina per il sottovuoto. E poi diverse decine di migliaia di euro in contanti.

L’offerta

Le perquisizioni sono proseguite in un’altra abitazione e in una cantina che, secondo le accuse, erano utilizzate da Landolina. Qui sono stati recuperati, nascosti in alcune buste e in un borsone, cinque chili di infiorescenze di marijuana e 190 panetti di hashisc (21 chili in totale). Il tutto accompagnato da adesivi corrispondenti a diverse varietà di sostanze stupefacenti per quella che sembrava essere un’offerta molto varia nel mercato illegale dello spaccio.

Il silenzio

Il collegamento con il mondo della movida cagliaritana e dell’hinterland – il 37enne si sarebbe presentato come organizzatore di serate ed eventi, e in casa sono stati ritrovati anche biglietti pubblicitari di serate programmate in locali della città – fa supporre agli investigatori della Mobile che la droga fosse destinata a quel tipo di mercato e clientela. Nell’interrogatorio di ieri mattina Landolina si è avvalso della facoltà di non rispondere. Le indagini non sono concluse. I poliziotti sono al lavoro per ricostruire la rete di approvvigionamento della droga ed eventuali complici, ma anche per inquadrare il reale ruolo del 37enne in questa vicenda. Perché non è escluso che custodisse i 27 chili di sostanze stupefacenti per conto di altri.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Ex assessora accusa: sostituita in Giunta perché sono incinta

Il sindaco di Oliena replica: «Non è nel mio modo di agire» 
Fabio Ledda Marilena Orunesu
La storia

«Ho sconfitto il cancro grazie alla ricerca e alle cure sperimentali»

L’esperienza di Giovanna Manca: «Vorrei aiutare chi vede tutto nero» 
Sara Marci
Camera

Nuovo caso Almasri, bufera sul Governo

«La richiesta libica di estradizione è un pretesto, arrivò dopo il rimpatrio» 
olbia

Una mail da Elia, che sterminò i familiari

Ancora ricerche nell’Isola per Del Grande, fuggito dall’istituto dove lavorava 
Andrea Busia