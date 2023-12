La droga nella stanza dell’hotel 

La fretta di scassinare il registratore di cassa portato via da un residence è stata la mossa sbagliata di due giovani: fermati in via Castiglione dagli agenti delle volanti insieme ad altre tre ragazzi – tutti e cinque sono ora indagati per ricettazione – sono risultati alloggiare per qualche giorno proprio nella struttura ricettiva della zona da cui è stata rubata la cassa. E nella loro stanza i poliziotti hanno recuperato la droga, 250 grammi di hascisc. Così Marco Cerchio, 25 anni di Settimo San Pietro, e Alessio Ferrari, 20 di Dolianova, sono finiti in manette su disposizione del magistrato di turno con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

La perquisizione

Gli agenti, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, dopo aver recuperato i due panetti di hascisc hanno effettuato un controllo anche nelle case dei giovani. In quella di Cerchio hanno trovato un bilancino di precisione e materiale vario utile, secondo le accuse, al confezionamento dello stupefacente. Nel processo per direttissima il giudice ha convalidato gli arresti. Cerchio, difeso dall’avvocata Teresa Camoglio, attenderà la prossima udienza con il divieto di dimora a Cagliari, mentre Ferrari (assistito da Iride Mura) è tornato in libertà. Inoltre sono stati denunciati per ricettazione così come i tre ragazzi identificati con loro in via Castiglione nel momento dell’intervento dei poliziotti.

La segnalazione

L’operazione degli agenti è scattata di notte dopo una segnalazione arrivata alla centrale operativa. Un abitante ha notato un gruppo di ragazzi tra le auto, in via Castiglione, e ha avvisato la Polizia. I cinque sono stati così bloccati mentre cercavano di forzare un registratore di cassa. Dagli scontrini fiscali gli investigatori sono risaliti a un residence della zona e qui hanno scoperto il furto: la cassa era stata portata via dal bar della struttura. E si è arrivati a Cerchio, con precedenti specifici, e Ferrari, ospiti del residence. Le perquisizioni nella stanza e nelle loro abitazioni ha portato al ritrovamento della droga, del bilancino e del necessario per preparare le dosi. Le indagini della Polizia vanno avanti per capire eventuali collegamenti dei due giovani con le piazze dello spaccio della zona. (m. v.)

