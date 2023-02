La droga nascosta nelle confezioni  delle bottiglie di vino 

Il grosso della droga, marijuana e hascisc, era nascosto nell’armadio della camera da letto e una parte in una confezione di vino pregiato. Giuseppe Caredda, 39 anni, è stato così arrestato per detenzione di droga al termine del blitz messo a segno dai Falchi della Squadra Mobile: i poliziotti sono entrati nell’abitazione dell’uomo dopo alcuni appostamenti recuperando 800 grammi di sostanze stupefacenti. Dopo una notte trascorsa ai domiciliari, ieri mattina Caredda difeso dall’avvocato Giulio Pala, è stato processato per direttissima: ha patteggiato una pena di un anno e sei mesi e 6mila euro di multa. È tornato poi in libertà.

L’operazione è scattata venerdì. Alcune informazioni raccolte dai Falchi ha permesso di focalizzare le attenzioni in un’abitazione a Pirri nella zona di via Santa Maria Chiara. Sono stati identificati anche alcuni giovani che avevano lasciato la casa poco prima, avendo acquistato secondo le accuse una dose di marijuana.

Gli agenti hanno così fatto irruzione e Caredda ha subito collaborato. Alla fine sono stati recuperati 800 grammi di marijuana e hascisc. Una parte già confezionata era nascosta nella camera da letto del 39enne. Poi sono state recuperare delle infiorescenze di marijuana nascosta nella confezione di un noto vino. Sequestrati anche due bilancini di precisione e il materiale per confezionare le dosi. Alla fine è stato disposto l’arresto e Caredda ha atteso a casa il processo per direttissima di ieri. In accordo con il suo legale ha patteggiato la pena. (m. v.)

