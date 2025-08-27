VaiOnline
Capoterra.
28 agosto 2025 alle 00:27

La droga nascosta nei tubi sottoterra: 18enne in manette 

Soltanto osservandolo da lontano, gli investigatori hanno scoperto la tecnica usata da un giovane accusato di spacciare droga a due passi dal palazzetto dello sport di Capoterra: le bustine di cocaina e hascisc erano sistemate nei tubi in pvc nascosti nel terreno. Quando il cliente si avvicinava, Stefano Pili, 18 anni, raggiungeva la postazione tra alberi e cespugli, si inchinava e recuperava le dosi dal nascondiglio: questa la ricostruzione fatta dalla Polizia. Soltanto dopo aver scoperto la tecnica, i Falchi della Squadra Mobile sono intervenuti: gli agenti in borghese, coordinati dal dirigente Davide Carboni, hanno recuperato la droga (20 grammi di cocaina e 50 di hascisc) e i soldi, 600 euro, e arrestato il ragazzo.

Pili, come disposto dalla pm di turno Rita Cariello, è finito ai domiciliari e il giorno dopo è stato processato per direttissima: assistito dall’avvocato Marco Lisu, ha ottenuto i termini a difesa concessi dal giudice tornando in libertà in attesa della prossima udienza, fissata per il 10 settembre.

L’operazione di contrasto allo spaccio è nata da alcune informazioni raccolte dagli investigatori. In particolare sono stati segnalati dei movimenti sospetti nella zona del palazzetto dello sport. Gli appostamenti sono serviti per scoprire la modalità d’azione del giovane e il nascondiglio delle “scorte” delle dosi, per poi far scattare il blitz e arrestare il diciottenne. (m. v.)

