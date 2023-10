La droga in casa della nonna 

Il deposito della marijuana era la soffitta della casa dell’anziana nonna. Qui, in un’abitazione ad Assemini, i carabinieri della compagnia di Cagliari e della stazione della cittadina hanno trovato un chilo di marijuana, in parte tritata, e 23 chili e mezzo di infiorescenze. Il custode, come accertato dai militari nel blitz scattato martedì sera, era Bernardo Consolo, 29 anni: incensurato, aveva un tenore di vita, secondo le indagini dei carabinieri, non compatibile con il suo essere disoccupato. Niente di eccezionale, ma alcune sue abitudini sono state notate e le ulteriori attività di controllo da parte dei militari hanno avuto dei riscontri. Così martedì è stato fermato e la perquisizione nella casa della nonna – estranea alla vicenda – ha permesso di recuperare la droga: quella già lavorata, per un chilo, era sistemata in scatole di cartone.

Il processo

Consolo, assistito dall’avvocato Nicola Ondradu, ha trascorso la notte ai domiciliari. Ieri mattina, nel processo per direttissima, dopo la convalida dell’arresto, il legale del giovane ha patteggiato una pena di due anni e otto mesi. Per ora è stata disposta dal gip la custodia cautelare ai domiciliari. Le indagini intanto vanno avanti per chiarire una vicenda che potrebbe vedere il coinvolgimento anche di altre persone.

Le chiacchiere

Le indagini dei carabinieri della compagnia di Cagliari, coordinati dal comandante Simone Anelli, e della stazione di Assemini sono iniziate dopo alcune "confidenze” raccolte dai militari proprio su Consolo, sospettato di essere coinvolto in qualche attività illegale. Sono così iniziati gli appostamenti e le verifiche. Nonostante fosse disoccupato aveva un tenore di vita discreto e questo ha fatto aumentare i sospetti. Anche alcuni movimenti ripetuti attorno all’abitazione del 29enne, o meglio in quella di sua nonna novantenne, sono stati notati. Così i militari hanno deciso di intervenire nella speranza di trovare qualcosa.

Il sottotetto

Mercoledì sera i carabinieri hanno atteso Consolo in strada, nelle vicinanze della casa della nonna. Lo hanno fermato e accompagnato nell’abitazione per svolgere una perquisizione. Una volta all’interno è stato facile individuare il deposito della droga: il forte odore ha portato gli investigatori nella soffitta dell’edificio. Qui c’era la marijuana: il tutto veniva fatto all’insaputa dell’anziana nonna che anche vista l’età non si era mai accorta di niente e non capita da dove provenisse quello strano odore. Alla fine sono stati sequestrati un chilo di marijuana e altri 23 di cime di cannabis con infiorescenze ancora da lavorare e messe a essiccare. L’attività investigativa dei carabinieri va avanti.

