La droga della Jihad per i terroristi 

Tel Aviv. Due settimane dopo i massacri nei kibbutz vicini a Gaza, gli uomini di Zaka - l'associazione rabbinica che si fa carico di ricomporre i cadaveri dopo gli attentati - scoppiano in singhiozzi nel ricordare quanto hanno visto in uno degli appartamenti occupati da Hamas.

Di fronte alle telecamere, Yossi Landau descrive piangendo le posizioni di due genitori legati con le mani dietro la schiena, inginocchiati, disposti di fronte ai loro bambini di sei e sette anni, anche loro inginocchiati e legati con le mani dietro la schiena, e seviziati gli uni di fronte agli altri, con gravi lesioni alla testa e al corpo prima di essere fulminati con un colpo ciascuno alla testa. «Nel loro salotto il tavolo era ancora apparecchiato», dice Landau. «Mentre torturavano uno dopo l'altro i membri della famiglia, i terroristi mangiavano quanto era rimasto sul tavolo».

Mentre Israele cerca di riaversi da quegli orrori inconcepibili, un giornalista della tv Canale 12, Nir Dvori, ha raccontato di aver appreso da fonti militari che quei terroristi, almeno in parte, sono entrati in azione dopo aver assunto la cosiddetta droga della Jihad: il Captagon, tristemente noto perché associato anche alle stragi dell'Isis. «Tracce di quella droga - ha riferito il reporter - sono state trovate fra quanti sono stati presi prigionieri. Pillole di Captagon sono state recuperate anche nelle tasche di quelli rimasti sul terreno". L'esercito israeliano non ha commentato ufficialmente queste informazioni. Di certo nessuno è rimasto stupito.

