La drammatica storia di Gisella Orrù riaffiora nel romanzo “La donna nel pozzo” 

«Quando “i pezzi grossi” coinvolti nel delitto di Gisella Orrù scompariranno, chi conosce la verità si farà finalmente avanti». È questo il mantra che da 35 anni, a Carbonia, città della giovane vittima di un delitto che ha sconvolto l’Italia intera, recitano le persone – e sono tante – che non hanno mai creduto che questa terribile storia si sia chiusa con la condanna di Licurgo Floris (che morì suicida ni carcere gridando la sua innocenza).

Il delitto

Carbonia non ha mai dimenticato, a Gisella è stata persino dedicata una strada, quasi come un monito per il futuro: di questa storia si dovrà parlare ancora per molto tempo, la “vera” verità va cercata ovunque. Non potrà quindi che suscitare un grandissimo interesse l’ultimo libro dello scrittore cagliaritano Piergiorgio Pulixi “La donna nel pozzo”, (inaugura la nuova collana Narratori Noir di Feltrinelli) in libreria da questa mattina, in quella che si annuncia essere una serie di avventure che hanno come protagonista lo scrittore Lorenzo Roccaforte, caduto in disgrazia, e il suo ghostwriter Ermes Calvino assoldato dall’editore, ex compagno di prigione di Roccaforte, Arturo Panzirolli. Il primo caso che i due affrontano lavorando fianco a fianco, dopo che il primo libro scritto da Calvino ha rilanciato Roccaforte, è la storia di una donna che, per la cronaca, si sarebbe suicidata lanciandosi in un pozzo in un paesino del Sarrabus. Ma una lettera indirizzata a Roccaforte scritta da una detenuta di un carcere sardo, che vorrebbe che lo scrittore si occupasse della storia nel suo podcast “Trame e delitti”, fa sorgere dei dubbi: per la detenuta quella donna non si è uccisa ma qualcuno l’ha fatta fuori perché la sua storia è legata a doppio filo a quella della morte di una giovane donna, Assunta Ebau, avvenuta 35 anni prima a Carbonia. Una morte terribile, dopo violenze inaudite al termine di festini a luci rosse in cui fu coinvolto un giro di ragazzine: leggendo il seguito della storia, Assunta prende pagina dopo pagina le sembianze di Gisella Orrù e, chi conosce la vicenda, in ogni personaggio ritrova i protagonisti del dramma di allora misti a una trama che la fantasia dello scrittore porta a un finale e a una verità totalmente diversa da quella emersa dalla storia processuale. Per Lorenzo e Ermes questo giallo sembra proprio la storia giusta per un nuovo successo in libreria e così Pulixi accompagna i suoi protagonisti in Sardegna.

Lo scrittore

«Una storia di dolore e morte – spiega lo scrittore – che ha lasciato una ferita profonda nei familiari e nell’intera comunità di Carbonia. Per anni la città è stata associata a quel terribile delitto, da decenni viene chiesto invano di scavare ancora, ma una coltre di omertà mista a pausa non lo consente. Il mio romanzo è chiaramente un’opera di fantasia come buona parte dei personaggi che lo popolano – sottolinea Pulixi – ma ho voluto offrire la possibilità di riflettere ancora, ascoltando anche le richieste di chi mi ha scritto, in questi anni, chiedendo di indagare su questa vicenda che mi ha permesso anche di retrodatare quel faro che oggi si è acceso sull’emergenza femminicidi». Un’emergenza di cui all’epoca si parlava poco ma che era terribilmente presente. Pulixi è sincero: i protagonisti del suo romanzo hanno la fortuna di trovare documenti decisivi di cui lui non dispone: «Ma le tante testimonianze raccolte, – racconta – i misteri su altre morti come quella del pastore che fu ucciso lo stesso giorno in cui scomparve Gisella o il suicidio della giovanissima Liliana Graccione mi hanno fornito un quadro impressionante di misteri su cui lavorare». Le parole del suo protagonista che ha risolto il caso - “Nun ce voleva mica molto. La prossima volta impegnate de più” – la dicono lunga sul parere definitivo di Piergiorgio Pulixi sul caso di Gisella e anche sulla sua speranza che, ora che molti “pezzi grossi” di allora non ci sono più, chi sa si decida a farsi avanti.

