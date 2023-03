La dottoressa Grey si prepara al grande addio Ma intanto nel suo ospedale... 

Tra le mura del Grey Sloan Memorial Hospital è successo di tutto e forse per questo “Grey’s Anatomy” resiste nella classifica del medical drama più longevo e amato della Tv. La seconda parte della diciannovesima stagione è stata appena inserita su Disney+ e si parte già con una cattiva notizia: il primo episodio sarà il penultimo che vedrà in corsia la dottoressa Meredith Grey (Ellen Pompeo). Pur restando produttrice esecutiva, l’attrice non comparirà più e, nel caso dovesse esserci la stagione numero venti, Meredith potrebbe comparire solo come voce narrante. Quello di Ellen Pompeo non sarà però l’unico saluto alla serie. “Dico addio a Maggie e alla sua famiglia al Grey’s Sloane. È stato un grande onore farne parte - ha scritto sui social Kelly McCreary - Sarò sempre grata a Shonda Rhimes, la produttrice e creatrice della serie, per aver trascorso nove anni esplorando un personaggio”. Ritorna però al Grey Sloan Addison Montgomery, prima moglie di Derek Shepherd (morto nell’undicesima stagione), interpretata dall'attrice Kate Walsh. (gr. pi.)