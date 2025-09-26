VaiOnline
Dorgali.
27 settembre 2025 alle 00:22

«La dottoressa è una vittima sul lavoro» 

Le associazioni nazionali accusano: «Il sistema sanitario ha trasformato i medici in schiavi» 

È lutto cittadino a Dorgali, proclamato dalla sindaca Angela Testone per oggi, quando il paese si fermerà per l’addio a Maddalena Carta, medico di famiglia, scomparsa a 38 anni dopo un malore. La tragedia scuote l’intero sistema sanitario nazionale, chiamato a fare i conti con il peso di una responsabilità collettiva: aver lasciato una professionista con un carico insostenibile. Maddalena Carta è morta giovedì all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove era stata trasferita in elisoccorso, dopo un primo ricovero a Nuoro. Avrebbe trascurato i sintomi di un malessere pur di non lasciare scoperto l’ambulatorio, unico presidio per 5 mila pazienti, dopo all’assenza per malattia di altri due medici. Fa riflettere anche un suo messaggio mandato a un amico sul percorso della vita.

Le reazioni

La Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo) definisce la sua scomparsa «un’inaccettabile morte sul lavoro». Il presidente Filippo Anelli sottolinea: «La giovane collega è rimasta l’unico medico di medicina generale a presidiare una comunità di 5 mila assistiti. Una comunità che non ha voluto lasciare, nonostante il malessere che la attanagliava. Alla sua salute ha anteposto la cura dei pazienti, e questo le è costato la vita». Richiama la gravità della situazione non solo in Sardegna, dove il medico di famiglia spesso è l’unico presidio sanitario.

Sistema sotto accusa

L’associazione Medici di medicina generale della Sardegna parla di «lutto nazionale» e accusa il sistema sanitario di aver «trasformato i medici in schiavi del lavoro, senza diritto a malattia, ferie o riposo. Maddalena non si è ascoltata per senso di responsabilità». Si sottolinea una condizione che espone i medici al burnout e, come in questo caso, a conseguenze tragiche. Parole commosse dalla Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) che ricorda Maddalena Carta come delegata provinciale a Nuoro. Il segretario generale Silvestro Scotti parla di una morte che «sconcerta: fino all’ultimo Maddalena ha incarnato lo spirito più autentico della professione». La vicesegretaria nazionale Noemi Lopes: «Ha scelto i suoi pazienti, trascurando un malessere serio pur di non lasciare soli gli assistiti».

Il riconoscimento

Nel congresso nazionale a Villasimius il 6 ottobre la Fimmg conferirà alla famiglia il premio Mario Boni «per il merito, il coraggio e l’abnegazione di medici che hanno servito la collettività fino al sacrificio estremo». Cordoglio dalla Società italiana dei medici di medicina generale (Simg) con il presidente Alessandro Rossi: «Il caso di Maddalena è un monito per riforme e investimenti nella medicina territoriale».

