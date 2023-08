La dottoressa di San Gavino:  «Farmaci e cerotti? Li compro io» 

È sempre più difficile potersi curare nel Medio Campidano tra mancanza di medici di base, carenza di pediatri e, nell’ospedale di San Gavino, reparti dove mancano gli specializzati.

Medicine

In questo contesto difficile restano le guardie mediche a fronteggiare mille emergenze. A San Gavino lavora da anni nel presidio di via Santa Lucia, con contratti rinnovati ogni tre mesi, la dottoressa sangavinese Silvia Nati, 41 anni: «Risentiamo della mancanza di molti medici di famiglia del territorio e soprattutto la notte dobbiamo fronteggiare situazioni diverse. Inoltre, spesso, nell’ambulatorio della guardia medica non arrivano i farmaci e dobbiamo portarli da casa. Sono molto meticolosa nell’ordinare anche i materiali per le medicazioni e i farmaci alla Asl anche se in genere arriva la metà di quello che chiedo. Talvolta devo comprare io stessa la carta per il lettino dei pazienti o i cerotti: nell’ambulatorio non c’è neppure il misuratore di glucosio (il glucometro) che serve per capire se uno svenimento è causato dalla pressione o da una ipoglicemia. Con la mancanza di pediatri a giugno e a luglio mi sono vista arrivare anche intere classi di bambini dell’asilo nido colpiti da un virus gastrointestinale. La notte svolgo anche funzioni infermieristiche come il cambio di catetere che non sono di competenza di un medico». Così Silvia Nati è costretta a un super lavoro. «Il turno inizia alle 20 ma il sabato parte alle 10 e faccio anche 22 ore di fila fino alle 8 della domenica. In quasi tutti i paesi del Medio Campidano e della Marmilla si riscontrano tante difficoltà anche perché la popolazione anziana ha bisogno di assistenza sempre maggiore».

Nelle località costiere ad Arbus c’è solo la guardia medica di Torre dei Corsari mentre quella di Porto Maga è rimasta chiusa e viene coperto solo il turno di 12 ore che parte alle 9 del mattino. La dottoressa Enrica Marci, 25 anni, originaria di Guspini, evidenzia le diverse criticità: «Spesso, specialmente da Guspini e Pabillonis, arrivano pazienti con patologie croniche che non hanno più un medico di base di riferimento. Il territorio costiero è molto vasto e quando mi sposto per fare una visita domiciliare devo chiudere la guardia medica anche per un’ora e mezza. La criticità più grande di questa località è l’assenza di una farmacia (per fortuna invece ci sono i volontari del 118 sempre disponibili). A luglio la guardia medica è rimasta aperta solo 10 giorni».

«Gravi disagi»

In prima linea ci sono i tanti medici di base come la dottoressa Angela Deiana, che opera a San Gavino: «La nostra professione è diventata sempre più faticosa, non è più appetibile e gratificante per i giovani che non vogliono più lavorare nelle zone interne della Sardegna e preferiscono i grandi centri. Non credere nella medicina pubblica, del territorio e di quella ospedaliera crea una serie di problemi. Tutto quello che poteva finire nel pubblico viene mandato nei settori privati che lavorano senza problemi. C’è un grande disagio anche nelle prenotazioni delle visite specialistiche e spesso il cittadino quando non trova risposte va verso il privato che garantisce l’immediatezza che il pubblico non riesce a dare».

