La Dorsale resta chiusa dopo i crolli di calcinacci  nel ponte di Macchiareddu  

Resta chiusa al traffico, con annessi disagi per gli automobilisti, la strada Consortile Cacip in località Macchiareddu-Grogastu, territorio di Assemini ma che collega anche Capoterra. A confermarlo è stato il sindaco Mario Puddu con un’apposita ordinanza. Le transenne sono state posizionate martedì sera dai Vigili del Fuoco, per consentire la messa in sicurezza del cavalcavia al bivio per Capoterra-Santadi.

Si è infatti riscontrata la presenza di parti ammalorate con episodi di crolli dal ponte, rilevando la necessità di provvedere a interventi di ripristino, consolidamento e messa in sicurezza: «In collaborazione con i vigili di Assemini - fanno sapere dal Cacip - si sta lavorando per riaprire la strada al più presto. È stata contattata un’impresa per la messa in sicurezza del viadotto».

Intanto, vista l’urgenza, il Consorzio industriale ha provveduto a una prima interruzione della viabilità ai chilometri 7+240 e 9+250 (in direzione della Pedemontana, strada Statale 195), con temporanea deviazione del traffico viario e in attesa di una definizione più funzionale della segnaletica verticale e orizzontale da cantiere.

Fino a nuove disposizioni il traffico veicolare in direzione Pedemontana uscirà dalla dorsale Consortile al km 7+240, immettendosi sulla strada parallela alla Dorsale e proseguendo verso il centro urbano di Capoterra, l’11esima strada e riprendendo la Dorsale dal cavalcavia della Seconda Strada. Infine proseguirà verso Capoterra e si reinserirà sulla Dorsale al chilometro 9+250 verso la Statale. (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA