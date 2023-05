La doppietta di Sua Maestà 

Dal 2022 al 2023 non è cambiato niente. Anzi, una cosa: God save the queen è diventato God save the king . Al Poetto lo hanno suonato due volte per i successi dei britannici Georgia Taylor-Brown e Alex Yee, che si sono confermati i migliori nella tappa italiana delle World Triathlon Championship Series, la terza delle sei che porteranno alla finalissima di Pontevedra, in Spagna. Due gare diverse (come diverso è stato il vento), per lo stesso esito. L’Italia ha messo in vetrina i propri vanti: un’organizzazione perfetta, un circuito piatto e veloce ma insidioso, esaltato dalle immagini tv, e due atleti come Verena Steinhauser e Gianluca Pozzatti i cui undicesimi posti sono tutt’altro che da disprezzare, in un contesto di livello assoluto.

La gara femminile

Ad accomunare le due gare il fatto che si siano decise con un duello nei 10 km finali di corsa. Quella femminile, però, ha avuto una svolta decisa già dopo i 1500 metri di nuoto, dato che dopo la zona cambio, si è formato un sestetto in bici che conteneva già il podio. Le due azzurre sono rimaste dietro e alla fine non hanno potuto fare molto. Mentre la Taylor-Brown staccava a 2 km dalla fine la francese Emma Lombardi (per vincere in 1.46’43”), con l’americana Taylor Spivey terza, la migliore delle inseguitrici era l’altra francese Cassandre Beaugrand, quarta. Le azzurre: 11ª Steinhauser, 22ª Ilaria Zane.

La gara maschile

Un folto gruppo in bici ha invece caratterizzato la gara maschile, risolta nella corsa. Yee è uscito per ultimo dalla zona cambio ma dopo 2 km era in testa, assieme ad Hayden Wilde. La lotta è stata tra loro due e l’inglesino ha atteso i 500 metri finali per attaccare e vincere in 1.36’28”: «Reminiscenze della corsa», ha ammesso, ricordando quando venne nell’Isola per gli Europei di cross a Chia: «Ero favorito, ma sbattei contro Jacob Ingebritsen. Cagliari è sempre speciale per me, c’è un’atmosfera fantastica», ha detto alla fine. Alle spalle dei due dominatori, saliti sul podio a Tokyo 2020 assieme a Kristian Blummenfelt (ieri male nel nuoto, ha chiuso 15°, davanti a Michele Sarzilla), tre francesi: l’iridato Leo Bergere, Dorian Coninx (che balza in testa alla classifica mondiale, scalzando il portoghese Vasco Vilaca, 8°) e Pierre La Corre. Bravo Gianluca Pozzatti: «Gara perfetta, era da tanto che mancavo a competizioni di questo livello. Ho avuto dei problemi in inverno e tornare in una prova stellare, con medaglie olimpiche e campioni del mondo e sfiorare la top 10 era il meglio che potessi chiedere. Posso lavorare nella corsa e limare qualcosa ma è un ottimo punto di partenza».