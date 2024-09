La doppietta di Serio non basta tra Orrolese e Cus finisce 2 a 2 

orrolese 2

Cus Cagliari 2

Orrolese (4-4-2) : Pani, Erriu, Morleo, Mich. Mura, Mat. Mura, Timon, S. Mura, Soufiane, Pascual, Serio (40’ Anedda), Porcedda. In panchina Pisano, Prasciolu, Ghiani, Melosu, Garau, Ferraraccio, Boi, Murgia. Allenatore Marcialis.

Cus Cagliari (4-4-2) : Pillitu, N. Asunis, Piroddi, D. Asunis, Siddu (56’ Zucca), Puddu, Flores, Baldussi (58’ Loddo), Serra, Serpi, Prefumo. In panchina Follese, Demurtas, Salaris, Fontana, Melis, Mudu, Orrù. Allenatore Lantieri.

Arbitro : Rosati di Olbia.

Reti : pt 14’ e 23’ Serio, 46’ Siddu; st 17’ Flores.

Orroli. Finisce in parità, 2-2, la sfida tra Orrolese e Cus Cagliari. Subito un’occasione per i padroni di casa dopo appena due minuti grazie a un’azione di Simone Mura, palla di poco a lato. Al 14’ l’Orrolese passa in vantaggio: azione sulla fascia di Erriu che butta in mezzo per Lucas Serio, tiro a incrociare e palla nel sacco. Al 23’ ancora Orrolese, sempre con Lucas Serio, che trova la doppietta con un tiro dal limite dell’area: 2-0. Il Cus prova a rialzare la testa, lo fa sul finire del primo tempo con Siddu che mette in mezzo per Asunis, nulla di fatto. Un minuto dopo gli ospiti accorciano le distanze grazie a un calcio di rigore trasformato da Siddu. Al 17’ della ripresa il Cus acciuffa il pari con un bel gol siglato da Flores. L’Orrolese non ci sta e prova a portarsi in vantaggio: al 24’ ripartenza con Timon che conclude di poco a lato. Qualche tentativo per i padroni di casa, ma il risultato non cambierà più fino al triplice fischio.

RIPRODUZIONE RISERVATA