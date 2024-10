la doppietta di scognamillo lancia l’alghero primo successo casalingo, ferrini sconfitta 

Alghero 2

Ferrini Cagliari 0

Alghero ( 4-3-3 ): Gabbi, Pireddu, Spanu, Kamana, Serna, Mereu (44’ st Scanu), Brboric, Mula (36’ st Delizos), Baraye (30’ st Sanna), Marco Carboni (30’ st Gamarra), Scognamillo (46’ st Sini). A disposizione Piga, Iesu, Marras, Manunta. Allenatore Giandon.

Ferrini Cagliari ( 4-3-3 ): Manis, Fredrich (34’ st Mele), Mirco Carboni, Serra (13’ st Mazzei), Mancusi (16’ st Montisci), Serrau (13’ st Alexander), Bonu, Piroddi (34’ st Lecca), Caddeo, Scioni, Boi. A disposizione: Cordeddu, Atzei, Atzori, Corona. Allenatore Pinna.

Arbitro : Matranga di Palermo.

Reti : 2’ st e 13’ st Scognamillo.



Alghero . L’Alghero batte 2-0 la Ferrini Cagliari e trova la prima vittoria casalinga. Gara tirata quella vista sul sintetico del Pino Cuccureddu, con la rete in apertura di ripresa che l’ha messa nella direzione più favorevole per i giallorossi. Al 10’ Mirco Carboni recupera palla sulla trequarti e ci prova da fuori, ma il suo esterno destro non inquadra lo specchio della porta. Alla mezz’ora, capitan Mereu ci prova direttamente dalla bandierina, Caddeo devia di testa una sfera che attraversa tutto lo specchio della porta, senza trovare deviazioni. Tre minuti dopo, Marco Carboni recupera palla, entra in area pressato e la sua conclusione rasoterra si spegne sui guanti di Manis. Al 42’ mischia in area algherese, la palla buona finisce sui piedi di Piroddi, che appena dentro l’area piccola calcia incredibilmente oltre la traversa.

I minuti decisivi

In apertura di ripresa, Baraye si invola sulla destra, danza sul pallone, alza la testa e mette la palla all’altezza del secondo palo, dove Scognamillo è puntuale all’appuntamento con il gol. Al 51’ Mereu ci riprova dalla bandierina: palla di poco oltre il palo più lontano. Sei minuti dopo, filtrante in area per Piroddi, che calcia su Gabbi in uscita. Un giro di lancette dopo, percussione di Baraye e palla a Scognamillo per il 2-0. A tre minuti dalla fine, Pireddu scende sulla destra e calcia dai 20 metri colpendo il palo.



