La doppia vita della maestra 

Insegnante delle elementari la mattina, cantante la sera: la doppia vita di Enrica Pintus. Quarantacinque anni, madre di due figli, riesce a conciliare il lavoro e la passione per la musica: un esempio per chiunque desideri seguire i propri sogni e realizzare i propri obiettivi.

La passione per l’insegnamento e la necessità di una laurea.

«Ho iniziato a insegnare abbastanza tardi, era il 2007 e avevo compiuto 28 anni. Non era necessaria la laurea, ho deciso di iscrivermi in P edagogia per avere una formazione quanto più elevata possibile».

Gli anni difficili.

«Provengo da una famiglia di umili origini. Non potevamo permetterci tanto, per questo ho sempre lavorato in giovane età. Durante gli anni dell’Università mi dividevo con il lavoro, facevo la commessa in un market ».

Quando è sbocciata la passione per la musica?

«Sono nata con la musica dentro. Ho iniziato a cantare fin da piccola. Negli anni sono partita con il coro della chie sa, passando poi per il piano bar e il karaoke che andavano molto di moda. Successivamente sono approdata nelle piazze, prima con l’orchestra Malinda Ma, e oggi con Italian Trio insieme a Massimo Ferrara e Simone Pilloni. Rivisitiamo vecchi brani che hanno fatto la storia della musica italiana. In passato ho vinto anche diversi concorsi, tra cui l’Accademia di Sanremo, permettendomi di essere solista nell’orchestra di Sanremo e di girare il mondo ».

Passione musicale che trasmette agli alunni?

«Per me tutto può essere musica nella vita; quando uno dei miei piccoli alunni non riesce ad apprendere una regola grammaticale, piuttosto che una poesia, tento sempre un approccio c antilenato» .

Ha mai avuto paura dei giudizi per questa doppia vita?

«Mai. In generale non mi importa tanto dei giudizi altrui, a meno he non sia una critica costruttiva motivo di crescita personale. Altrimenti mi scivola tutto addosso».

I l Metodo Montessori a Capoterra.

«Ho sempre condiviso il pensiero di Maria Montessori che diceva: “Il bambino non è un vaso da riempire, ma una sorgente da lasciar sgorgare”».

