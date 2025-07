La doppia via di Putin: martella l’Ucraina e pressa l’Iran 

Washington. Vladimir Putin continua a martellare l’Ucraina con una crescente potenza di fuoco e nel frattempo pressa l’Iran, suo alleato nella guerra contro Kiev, perché accetti un accordo con gli Usa rinunciando completamente all’arricchimento dell’uranio. Una mossa, quest’ultima, forse per avere ancora mani libere in Ucraina, in una sorta di possibile scambio di favori con Donald Trump, che tuttavia ha già deciso di fornire armi a Volodymyr Zelensky e si riserva di usare la leva di nuove sanzioni contro Mosca (domani è attesa anche una sua «importante dichiarazione»).

A rivelare la svolta dello zar è il sempre ben informato Barak Ravid di Axios. Secondo tre funzionari europei e uno israeliano a conoscenza del dossier, il leader del Cremlino ha detto sia al presidente americano che ai dirigenti iraniani di sostenere l’idea di un accordo nucleare che impedisca a Teheran di arricchire l’uranio. L’agenzia semiufficiale iraniana Tasnim ha smentito la notizia citando fonti informate, secondo cui lo zar non ha inviato alcun messaggio al riguardo. Il presidente russo avrebbe espresso questa posizione anche nelle telefonate della scorsa settimana con Trump e il presidente francese Emmanuel Macron, stando sempre ad Axios. Si tratterebbe di un vero e proprio dietrofront dello zar: la Russia è da anni il principale sostenitore diplomatico dell’Iran sulla questione nucleare. Ma mentre Mosca pubblicamente sostiene il diritto dell’Iran all’arricchimento dell’uranio, Putin avrebbe assunto una posizione più dura in privato, in seguito alla «guerra dei 12 giorni» tra Israele e Iran. La giravolta è degna di nota, dato l’ampio supporto che Teheran ha fornito a Mosca con centinaia di droni d’attacco e missili terra-terra. Tant'è che durante e dopo la recente guerra con Israele, gli iraniani sono rimasti delusi dal fatto che i russi non abbiano fornito loro alcun supporto significativo.

