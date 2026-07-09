La doppia sfida di Luna Rossa 

A due mesi e mezzo dalle seconde regate preliminari, in programma a Napoli, e a un anno dalle sfide per l’America’s Cup, Luna Rossa sta producendo il massimo sforzo. Perché i due appuntamenti sottintendono due programmi tecnici diversi per due scafi più diversi di quanto non sembri. A settembre saranno ancora in acqua gli AC40, le barche più piccole e più automatizzate con le quali nel 2027 regateranno i team Women e Youth; il team di Patrizio Bertelli e dell’ad Max Sirena ha mostrato di trovarsi a proprio agio con equipaggi e barche, se è vero che è detentore dei due trofei assegnati a Barcellona e ha vinto la prima Preliminary Regatta a Cagliari. Per il prossimo anno, entreranno in gara gli AC75.

Doppia sede

Gestire due barche (progettazione, sviluppo, allenamento, manutenzione) non è la cosa più semplice e a complicarla ulteriormente ci si mette la logistica. Luna Rossa ha da poche settimane iniziato a far base anche a Napoli (ma non nella sede di Bagnoli), dove si stanno allenando gli AC40, ma mantiene attiva quella del Molo Ichnusa, dove ogni giorno fa progressi con l’AC75. «I due programmi sono entrambi fondamentali», spiega Gilberto Nobili, technology & operations director, «e per portarli avanti in contemporanea c’è bisogno dell’incastro perfetto. Bisogna avere chiari i tempi e le sessioni di navigazione sia per gli AC40 sia per l’AC75 e i relativi periodi di manutenzione. Poi bisogna organizzare il trasporto delle barche, assicurarsi le strutture di appoggio, e decidere le persone che si sposteranno: velisti, tecnici, medici e team di supporto compresi». Velisti che, nel caso di Youth e Women si fermeranno tutta l’estate in Campania, mentre «il team Senior farà avanti e indietro da Cagliari per effettuare alcune sessioni con due barche a Napoli e portare avanti parallelamente il programma dell’AC75».

L’organizzazione

Michele Cannoni, il cui ruolo è boat captain & shore team director dell’AC75, aggiunge altri particolari pratici: «Il team Y&W ha lavorato moltissimo per essere autosufficiente e saper gestire qualsiasi evenienza in autonomia. A Napoli ci sono due container con funzione officina-veleria in modo che ogni dipartimento abbia un piccolo corner funzionante per affrontare e risolvere i problemi quotidiani». E sui due team ci tiene a dire: «Stanno facendo un lavoro straordinario». A Cagliari prosegue lo sviluppo dell’AC75. «Quando il team Senior è a Napoli per la two boat session , la barca viene sottoposta a manutenzione, in modo che sia tutto pronto per quando si riprende a navigare. Questo comporta avere due squadre 100% operative, compresi tecnici, shore team, ingegneri, driver dei gommoni, comunicazione ecc. È un grande lavoro di incastro che richiede la massima collaborazione da parte di tutti i dipartimenti», conclude. Infine, Jacopo Plazzi Marzotto, coach di Luna Rossa: «Il successo di questa complessa gestione si deve anche al lavoro di squadra che ha coinvolto le persone che seguono la logistica del team a Napoli. Pur impegnate nello sviluppo della base a Bagnoli, hanno trovato il tempo per dedicarsi all’allestimento dell’area per gli AC40, permettendoci di operare da subito nelle condizioni migliori». ( c.a.m. )

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