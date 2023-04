La doppia rimonta tiene in vita il Sant’Elena 

Carbonia 2

Sant’Elena 2

Carbonia (4-4-1-1) : Kirby, Fabio Mastino, Serra (25’ st Deluna), Andrea Mastino (15’ st Dore), Hundt, Monteiro, Prieto, Isaia, Porru, Muscas (40’ pt Fontana), Porcheddu (36’ st Sartini). In panchina Idrissi, Orrù. Agostinelli, Porcu, Billai. Allenatore Mingioni.

Sant’Elena (4-3-1-2) : Tirelli, Delogu, Mura (15’ st Silva), Vignati, Mancusi, Littarru, Floris (25’ st Ruggeri), Ragatzu, Rotaru, Minerba (20’ st Porta), Melis. In panchina Palumbo, Murru, Sanna, Farci, Porcu. Allenatore Piras.

Arbitro : Marongiu di Sassari.

Reti : nella ripresa 11’ Porcheddu, 16’ Fontana, 26’ (r) Littarru, 45’ Rotaru.

Note : ammonito Vignati. Recupero 1’ pt-5’ st. Spettatori circa 400.

Villaperuccio. Il Carbonia azzanna la partita e si porta in doppio vantaggio, poi tira i remi in barca e il Sant’Elena strappa un pari quasi insperato. Finisce con un 2-2 rocambolesco il penultimo match di campionato che il Carbonia ieri ha deciso di disputare nel paese di Villaperuccio, sede delle gare ufficiali del settore giovanile biancoblù.

La gara

Primo tempo scialbo (unica palla gol fallita da Muscas per i padroni di casa, che poi rimedia anche un infortunio e lascia il posto a Fontana), ripresa più interessante.E Carbonia avanti all’11’ quando la ditta Monteiro-Porcheddu sforna il gol del vantaggio: fuga del brasiliano sulla sinistra e palla per Porcheddu che porta in vantaggio i minerari. Ospiti frastornati e pochi minuti dopo quasi ko perché, proiettandosi in avanti, lasciano sguarnita la retroguardia: difatti il contropiede passa per i piedi di Dore che serve Fontana e rete con palla piazzata sull’uscita del portiere. Sembra chiusa, Vignati stende Monteiro e porta a casa un’ammonizione, ma la disperazione del Sant’Elena si concretizza nel calcio di rigore (giusto) realizzato da Littarru. Mancano più di 20’ e la gara in mano al Carbonia si riapre, ma pochi istanti dopo potrebbe chiuderla il 10 biancoblù Porcheddu: la sua conclusione da fuori area si stampa sul palo. È il segnale che per gli ospiti nulla è ancora perduto. Infatti quando il recupero sta per iniziare, Rotaru trova la rete del pareggio. Ai quartesi servirà un’impresa: devono vincere l’ultima gara e sperare che Nuorese e Monastir pareggino.

