La doppia rimonta dell’Alghero 

Alghero 2

Barisardo 2

Alghero (4-3-3) : Gobbi, Pireddu, Delizos (16’ st Marco Carboni), Sini (44’ st Paolo Carboni), Kamana (28’ st Manunta), Mula, Mereu, Scanu (28’ st Monti), Spanu, Baraye, Scognamillo. A disposizione Piga, Francesco Sanna, Fois, Marras, Manuel Sanna. Allenatore Gian Marco Giandon.

Barisardo (4-4-2) : Pisu, Firulesko, Adamo, Mihali (35’ st Marcon), Soilihi, Martin Pereyra, Nunes Correira, Dragan (39’ st Volo), Tosi (28’ st Vara), Mabo, Dimitrijevic. A disposizione Aquilon, Moro, Murgia, Loi. Allenatore Nicola Ruggeri.

Arbitro : Matteo Dossetto di Pinerolo.

Reti : pt 35’ Tosi, st 29’ Vara, 35’ e 38’ Scognamillo.

Algero. Gol ed emozioni al Pino Cuccureddu di Alghero, con i padroni di casa che pareggiano 2-2 in extremis contro il Barisardo. Al 35’ passano gli ospiti con Tosi, che si inventa un eurogol: lancio sulla sinistra e il numero 11 lascia partire un diagonale che si spegne sotto l’incrocio dei pali. In apertura di ripresa gli ospiti potrebbero raddoppiare ma Gobbi respinge il rigore calciato da Dragan. Lo 0-2 arriva al 74’ con il neoentrato Vara che, al primo pallone toccato, insacca un assist di Dragan su punizione calciata da Pisu. Sembra finita ma Scognamillo non ci sta e nel giro di 3’ pareggia i conti: all’80’ approfitta di una difesa sorpresa da una verticalizzazione; all’83’, su corner di capitan Mereu dalla sinistra, trova la spizzata di testa sul primo palo.



RIPRODUZIONE RISERVATA