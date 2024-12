La doppia mostra Randi-Saddi  al Temporary Storing 

“Late night confessions” è una doppia mostra (curata da Chiara Manca) che mette in parallelo le artiste Laura Saddi e Francesca Randi. L’appuntamento per il vernissage è per venerdì prossimo (6 dicembre), alle 18, al Temporary Storing in via 29 novembre 3/5, lo spazio della Fondazione Bartoli Felter. La mostra sarà visitabile sino al 27 dicembre.

Da una parte c’è il progetto fotografico di Francesca Randi “Violet Mary Hotel” che dopo un’anteprima al Museo Camuc di Ulassai, viene esposto interamente per la prima volta. Randi propone 18 scatti, «strutturati e composti secondo il suo peculiare modus operandi, unico nel panorama isolano, dove, come quasi sempre accade, le donne al centro della composizione, rappresentano non solo sè stesse, ma diventano metafora del dualismo interiore di ogni essere umano. Le ballerine ospiti del misterioso hotel, scoprono nella solitudine nuove profondità e conturbanti visioni di altre possibili componenti della loro intimità e fragilità», spiegano gli organizzatori.

Dall’altra ecco il progetto pittorico di Laura Saddi “Catigno” mostra al pubblico opere inedite, realizzate nell’ultimo anno appositamente per questa esposizione. Pensiero ed espressione sono il fulcro di ogni immagine. «Le figure informi e ancora in divenire, attraverso un lento processo, per quanto apparentemente rigettanti, sono tutte portatrici di germogli di nuova vita, scoperta e rinascita».

