la doppia faccia del Latte Dolce: solida in casa, fragile fuori 

Sassari. Lo strano caso del Dottor Jeckyll e Mr Hyde applicato al calcio. Non c’è nessuna squadra in tutti i gironi della Serie D che abbia un rendimento così diverso tra le gare giocate in casa e quelle in trasferta. Il Latte Dolce ha ottenuto 24 punti nelle 12 gare casalinghe (media di 2 punti a partita) e 5 nelle 11 gare esterne (media di neppure mezzo punto a incontro). Addirittura se si tolgono la vittoria a Uri e il pareggio sul campo della Cos il bilancio è di un solo punto in nove partite fuori dall’Isola: quello sul campo della Sarnese. Non solo, nel girone di ritorno la difesa ha allargato le maglie: ben 10 gol incassati in tre trasferte. E allo stesso tempo l’attacco fatica: nessuna rete nelle ultime tre giornate.

Davvero inspiegabile una tale discrepanza di risultati, anche perché nell’organico allenato da Gabriele Setti ci sono anche giocatori di esperienza come Cabeccia, Konè, Odianose e Sorgente, E anche Pinna, Castro e Piga hanno diversi campionati alle spalle.Di trasferte nella Penisola ne sono rimaste cinque: con Gelbison, Guidonia, Real Monterotondo, Trastevere e Paganese. In più c’è il derby con l’Ilvamaddalena. Se il Latte Dolce vuole portarsi definitivamente a distanza di sicurezza dalla zona playout è indispensabile conquistare almeno tre risultati positivi lontano dalla Sardegna. Altrimenti il rischio è che basti anche un mezzo passo falso in casa per trovarsi inguaiato nel finale di campionato, dove alcuni risultati sono falsati dalle diverse motivazioni di chi ha ancora qualcosa da chiedere alla classifica e chi invece è già sereno.

